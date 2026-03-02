서울시, ‘디지털성범죄 AI 삭제기술’ 전국에 무상 보급

피해영상 AI로 검출·삭제 등 “안전을 위해 공공재로 확장”



서울시가 자체 개발한 ‘디지털 성범죄 인공지능(AI) 삭제지원’ 기술을 전국에 무상 보급한다고 2일 밝혔다.



디지털 성범죄 AI 삭제지원 기술은 AI가 24시간 모니터링을 통해 불법 사이트, SNS의 성 착취 영상물을 검출해 빠르게 삭제하고 재유포를 막는 기술이다. 서울시와 서울연구원이 2023년 자체 개발했다. 현재 서울여성가족재단의 ‘서울 디지털성범죄 안심지원센터’에서 활용 중이다.



서울시에 따르면 사람이 눈으로 찾아내 신고하는 기존 방식으로 3시간이 걸리던 처리 시간을 이 기술을 적용하면 6분으로 단축 가능하다. 정확도도 200~300% 개선된다.



기술 도입 전인 2022년 서울 디지털 성범죄 안심지원센터의 삭제지원 건수는 2509건이었으나 도입 이후인 2025년에는 1만5777건으로 급증했다.



현재 서울시를 제외한 전국의 디지털 성범죄 피해지원 기관에서는 여전히 상담원들이 피해 영상물을 수작업으로 탐지하고 있다. 이들 기관에 무상 보급 시 기관당 약 1억8000만원의 예산 절감 효과도 있을 것으로 예상된다.



서울시는 해당 기술을 공익 목적에 한해 폭넓게 활용할 수 있도록 하고, 요청 기관의 운영 목적과 사용 계획 등을 사전 심사한 뒤 서울시·서울연구원과의 업무협약 및 계약을 통해 이전을 추진할 계획이다.



마채숙 서울시 여성가족실장은 “이번 무상 보급은 피해자 보호를 최우선으로 고려해 내린 결단”이라며 “서울시가 개발한 피해자 보호 기술을 서울시 것만이 아닌 공공의 안전을 위한 공공재로 확장한다는 점에서 큰 의미가 있다”고 말했다.



