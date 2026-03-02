李 “북·미회담한 뜻깊은 장소… 한반도 평화위해 역할해 달라”

李 “북·미회담한 뜻깊은 장소… 한반도 평화위해 역할해 달라”
韓·싱가포르 정상 “FTA 개선”
AI 공유·SMR 협력강화 MOU
싱가포르를 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 “2018년 역사적인 북·미 정상회담이 개최된 뜻깊은 장소”라며 한반도 평화 증진을 위한 역할을 당부했다.
이 대통령은 2일 한·싱가포르 정상회담 직후 로렌스 웡 총리와 진행한 공동 언론발표에서 “싱가포르는 8년 전 대화와 소통의 리더십을 통해 평화를 향한 탁월한 외교력을 전 세계에 보여줬다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “앞으로도 한반도와 역내 평화를 위해 건설적 역할을 계속해 달라”고 덧붙였다. 웡 총리도 한반도 평화와 북핵 문제의 실질적 해결을 위한 정부 노력을 지지함을 재확인했다고 강유정 청와대 대변인이 전했다.
양 정상은 공급망, 녹색 경제 등 4개 분야 자유무역협정(FTA) 개정 협상을 개시하기로 합의했다. 또 인공지능(AI) 지식을 공유하고 양자·소형모듈원자로(SMR) 분야 협력을 강화하는 내용 등의 양해각서(MOU) 5건도 체결했다. 산업은행과 싱가포르 국부펀드 ‘테마섹’의 자산운용그룹 세비오라는 한국 중소기업·신산업 분야 투자에 협력하는 별도 MOU를 맺었다. 정부는 2030년까지 싱가포르에 3억 달러 규모의 글로벌 펀드를 조성해 Al 공동 성장 생태계 구축 등을 위한 ‘AI 얼라이언스’를 출범키로 했다.
이 대통령은 타르만 샨무가라트남 대통령과의 면담에선 “성남시장으로 일할 때부터 싱가포르 부동산 정책에 각별한 관심이 있었다”며 “이번 방문을 계기로 싱가포르 부동산 정책을 많이 배워가야 할 것 같다”고 말했다. 싱가포르는 공공임대주택 거주 국민이 약 80%에 달하고, 투기 목적 부동산 거래의 소득세는 22% 수준이다.
싱가포르=이동환 기자 huan@kmib.co.kr
