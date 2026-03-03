허리띠 졸라매는 K배터리… AI·로봇시장으로 눈길
자산 매각 등 전방위 자금 조달
사업 다각화… 반등 기회 노려
전례 없는 ‘보릿고개’를 마주한 국내 배터리 업계가 활로를 찾기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 전기차 캐즘(일시적 수요 정체) 장기화로 공장 가동률이 급락하고 수익성이 바닥을 치는 상황에서 자산 매각, 회사채 발행 등 카드를 동원해 재무 건전성 확보에 배수진을 치는 모습이다. 인공지능(AI)과 로봇, 드론 분야로 눈을 돌리며 영역 확장에도 부심하는 중이다.
2일 업계에 따르면 LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온 등 국내 배터리 3사는 최근 재무 구조 개선과 투자 재원 확보를 위해 전방위적인 자금 조달에 나서고 있다. 전기차 수요 둔화 장기화로 지난해 3사의 합산 영업손실이 1조3076억원에 달할 정도로 상황은 여의치 않지만, 업계에서는 ‘올해 고비만 잘 넘기면 반전의 기회가 올 것’이란 희망회로도 작동한다.
LG에너지솔루션은 최근 8000억원 규모의 회사채를 발행했다. 또 혼다와 합작한 미국 배터리 공장의 건물·자산도 매각하기로 했다. 매각 규모는 4조2211억원으로 추산된다. 회사는 확보한 ‘실탄’을 양극재 구매 등 운영자금과 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.
삼성SDI는 알짜 계열사 삼성디스플레이의 지분 매각을 통한 대규모 자금 확보에 나섰다. 회사가 보유 중인 지분은 15.2%로 장부금액 10조원 규모로 추정된다. 이는 전고체 배터리와 리튬인산철(LFP) 배터리 라인 구축 등 중장기 경쟁력 확보를 위한 승부수로 풀이된다.
SK온은 미국 포드와의 합작사인 블루오벌SK의 미국 내 공장을 분리 운영하기로 합의했다. 이에 따라 에너지저장장치(ESS)나 다른 전기차용 배터리 수요에 대응하는 동시에 조 단위 차입 부담을 완화할 수 있게 됐다. SK온은 최근 임직원들을 대상으로 희망퇴직과 무급휴직 시행에도 들어간 상태다.
배터리 업계 관계자는 “지금은 외형 경쟁보다 버틸 수 있는 체력을 길러야 하는 시기”라며 “선제적으로 빚을 줄이고 현금을 확보한 기업들이 향후 글로벌 배터리 시장 재편 과정에서 반등 기회를 선점하게 될 것”이라고 말했다.
배터리 업계는 동시에 사업 다각화에도 총력을 기울이고 있다. 오는 11일 개막하는 국내 최대 배터리 전시회 ‘인터배터리 2026’를 통해 전기차와 ESS뿐 아니라 로보틱스, 드론 등 분야에 적용되는 첨단 배터리 기술을 선보일 예정이다.
LG에너지솔루션은 우선 전기차 부문에서 가격 경쟁력과 성능을 동시에 높인 차세대 리튬망간리치(LMR) 배터리를 처음 공개한다. LG에너지솔루션의 배터리가 장착된 로봇과 드론 완성품도 소개한다. LG전자의 가정용 로봇 ‘LG 클로이드’와 베어로보틱스의 자율주행 로봇 ‘카티100(Carti100)’도 전시될 예정이다.
삼성SDI는 AI 데이터센터를 위한 무정전전원장치 및 배터리 백업 유닛(BBU) 솔루션을 선보인다. 삼성SDI 측은 “전고체 기술력과 이를 적용할 수 있는 다양한 애플리케이션을 소개할 예정”이라며 “전고체 적용 분야를 휴머노이드, 이동형 로봇, 산업용 로봇 등 다양한 피지컬 AI로 확대해 다가오는 로봇 시대에 대응할 계획”이라고 말했다.
SK온은 올해 중점 사업인 ESS용 고에너지밀도 리튬인산철(LFP) 배터리 제품을 내세운다. 로봇 분야에서는 SK온의 하이니켈 배터리가 탑재된 현대위아 물류로봇(AMR)이 부스에 전시된다. 이 로봇은 이미 물류 자동화에 활용되고 있다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
