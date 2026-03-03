“커피만으론 부족해”… 카페서 떡볶이·치킨 냄새
저가커피 업계, 이색 메뉴 경쟁
본사 수익성 강화 현장은 과부화
카페에 들어서면 향긋한 원두 향 사이로 매콤달콤한 떡볶이와 고소한 양념치킨 냄새가 풍긴다. 저가 커피 브랜드 매장에서 이색 간식을 즐기는 모습은 더이상 낯설지 않다. 업체들이 체류 시간을 늘리고 객단가를 높이기 위해 차별화 메뉴를 생존 전략으로 내세우고 있어서다.
2일 업계에 따르면 메가MGC커피는 최근 일부 직영점에서 ‘양념컵치킨’을 선보이고 있다. 가격은 4400원이다. 치킨 한마리 3만원 시대를 앞두고 1인 가구와 ‘혼밥족’을 겨냥한 가성비 전략으로 풀이된다. 메가커피는 여름철 컵빙수에 이어 겨울시즌 ‘라면땅’까지 잇따라 흥행시키며 음료 외 메뉴 비중을 확대하고 있다.
컴포즈커피가 지난달 출시한 분모자 떡볶이도 판매량이 2주만에 14만개를 돌파하며 인기몰이 중이다. 아침을 깨우는 커피부터 오후의 허기를 달랠 간식까지 일상 전반으로 브랜드 접점을 넓혀 체류 시간과 만족도를 높였다는 설명이다. 빽다방 역시 겨울 대표 길거리 간식인 붕어빵을 내놓았다.
이처럼 브랜드들이 파격 메뉴에 공을 들이는 배경엔 저가 커피 시장의 급격한 팽창이 자리잡고 있다. 특히 단기 실적 개선과 투자금 회수를 목표로 하는 사모펀드(PEF) 자본이 업계에 대거 유입되면서 출점 경쟁이 더욱 가팔라졌다. 메가·컴포즈·빽다방·더벤티 등 주요 4사의 매장수는 2020년 3000여개 수준에서 현재 1만곳을 넘어섰다. 원두값 상승과 고환율 기조가 이어지며 원가 압박도 커졌지만 저가 브랜드 특성상 커피 가격을 올리기도 쉽지 않다. 이같은 상황에서 이색 메뉴가 가격 인상 대신 선택할 수 있는 돌파구가 된 셈이다.
다만 이같은 본사의 수익성 강화 전략이 현장의 과부하로 이어지기도 한다. 1~2분이면 제조할 수 있는 음료와 달리 이색 간식은 조리 과정이 까다로운 경우가 많아서다. 최근 인기인 라면땅의 경우 소스를 발라 전자레인지를 오가며 직접 버무리는 등 12단계의 과정을 거치는 것으로 알려졌다. 커피 전문점으로서 정체성을 유지하는 것도 과제다. 업계 관계자는 “수익에 도움이 된다고 해서 무분별하게 메뉴를 늘리다보면 커피 브랜드 고유의 색깔을 잃을 수 있다”고 지적했다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
