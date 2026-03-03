설탕·밀가루 값 내리는데 라면·햄버거 값은 요지부동

“재료 오를 때 마다 가격 올려 놓고 내릴 때는 모른 척” 비판 비등

지난달 27일 서울의 한 대형마트에 밀가루가 진열되어 있다. CJ제일제당은 업소용과 소비자용 밀가루 제품 가격을 평균 5% 추가로 인하한다고 밝혔다. 연합뉴스

정부가 물가 안정을 강조하면서 식품 업계도 가격 인하 압박이 거세지고 있다. 이에 따라 설탕과 밀가루 업계는 가격 인하를 단행했고, 베이커리도 가격을 내렸다. 하지만 유독 라면과 햄버거 등은 소비자 기대에 못 미치고 있다. 업계는 “설탕과 밀가루 등은 생각보다 원가 비중이 낮다”고 하지만 재료 원가가 오를 때마다 꼬박꼬박 가격을 올려놓고, 내릴 때는 모른 척한다는 비판도 비등하다.



2일 업계에 따르면 최근 식품 가격 인하 압박에 업체들은 난처한 기색이 역력하다. 최근 공정거래위원회가 밀가루·설탕 업체들의 담합 의혹 조사에 착수하자, 관련 업체들이 주요 제품 가격을 인하하기 시작했다. 그러자 이 제품들을 원재료 삼는 식품 업체들에 연쇄 가격 인하 압력이 시작됐기 때문이다.



특히 소비자들 사이에서는 라면, 햄버거 가격도 인하될 거라는 기대감이 있다. 이에 대해 한 업계 관계자는 “라면을 예로 들면 ‘면’을 먹기 때문에 밀가루가 대부분을 차지한다고 생각하지만 실상은 원가에서 밀가루·설탕 비중이 베이커리보다 더 낮다”며 “현재로서는 가격 인하를 생각하기 어려울 것”이라고 말했다.



하지만 이 같은 업계 주장이 ‘핑계’에 불과하다는 비판도 이어지고 있다. 주요 재료 중 하나만 가격이 올라도 식품 가격을 올리면서 반대로 재료값이 인하됐을 때는 다른 재료나 회사가 처한 여건을 핑계로 댄다는 것이다.



실제로 일부 업계의 경우 일부 재료값 인하에도 오히려 가격 인상 방침을 밝힌 경우도 있다. 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 지난 1일 대표 메뉴인 싸이버거 단품을 4900원에서 5200원으로 300원 인상했다. 맥도날드와 버거킹도 지난달 주요 제품 가격을 일제히 올렸다.



햄버거 업계에서는 밀가루나 설탕보다 원가 비중이 큰 패티 등의 가격 인상과 인건비 상승을 감당하기 어려운 상황이라고 설명하고 있다. 특히 계육은 지난해 브라질 조류독감 여파로 원가가 15% 이상 급등했다는 것이다. 일부 업체들은 그동안 가격 인상이 불가피한 상황에 본사가 부담을 감당해 왔다고 설명한다.



하지만 이는 베이커리 업계 움직임과 다르다. 양대 베이커리 프랜차이즈는 지난달 26일 일제히 가격 인하 방침을 밝혔다. 파리바게뜨는 빵·케이크 등 11종 가격을 인하하고 뚜레쥬르도 빵과 케이크 17종의 공급가를 평균 8.2% 인하한다고 밝혔다. 베이커리 업계 한 관계자는 “베이커리 제품 원가에서 밀가루가 차지하는 비중은 10%가 채 안 된다”고 말했다.



이택현 기자 alley@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 물가 안정을 강조하면서 식품 업계도 가격 인하 압박이 거세지고 있다. 이에 따라 설탕과 밀가루 업계는 가격 인하를 단행했고, 베이커리도 가격을 내렸다. 하지만 유독 라면과 햄버거 등은 소비자 기대에 못 미치고 있다. 업계는 “설탕과 밀가루 등은 생각보다 원가 비중이 낮다”고 하지만 재료 원가가 오를 때마다 꼬박꼬박 가격을 올려놓고, 내릴 때는 모른 척한다는 비판도 비등하다.2일 업계에 따르면 최근 식품 가격 인하 압박에 업체들은 난처한 기색이 역력하다. 최근 공정거래위원회가 밀가루·설탕 업체들의 담합 의혹 조사에 착수하자, 관련 업체들이 주요 제품 가격을 인하하기 시작했다. 그러자 이 제품들을 원재료 삼는 식품 업체들에 연쇄 가격 인하 압력이 시작됐기 때문이다.특히 소비자들 사이에서는 라면, 햄버거 가격도 인하될 거라는 기대감이 있다. 이에 대해 한 업계 관계자는 “라면을 예로 들면 ‘면’을 먹기 때문에 밀가루가 대부분을 차지한다고 생각하지만 실상은 원가에서 밀가루·설탕 비중이 베이커리보다 더 낮다”며 “현재로서는 가격 인하를 생각하기 어려울 것”이라고 말했다.하지만 이 같은 업계 주장이 ‘핑계’에 불과하다는 비판도 이어지고 있다. 주요 재료 중 하나만 가격이 올라도 식품 가격을 올리면서 반대로 재료값이 인하됐을 때는 다른 재료나 회사가 처한 여건을 핑계로 댄다는 것이다.실제로 일부 업계의 경우 일부 재료값 인하에도 오히려 가격 인상 방침을 밝힌 경우도 있다. 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 지난 1일 대표 메뉴인 싸이버거 단품을 4900원에서 5200원으로 300원 인상했다. 맥도날드와 버거킹도 지난달 주요 제품 가격을 일제히 올렸다.햄버거 업계에서는 밀가루나 설탕보다 원가 비중이 큰 패티 등의 가격 인상과 인건비 상승을 감당하기 어려운 상황이라고 설명하고 있다. 특히 계육은 지난해 브라질 조류독감 여파로 원가가 15% 이상 급등했다는 것이다. 일부 업체들은 그동안 가격 인상이 불가피한 상황에 본사가 부담을 감당해 왔다고 설명한다.하지만 이는 베이커리 업계 움직임과 다르다. 양대 베이커리 프랜차이즈는 지난달 26일 일제히 가격 인하 방침을 밝혔다. 파리바게뜨는 빵·케이크 등 11종 가격을 인하하고 뚜레쥬르도 빵과 케이크 17종의 공급가를 평균 8.2% 인하한다고 밝혔다. 베이커리 업계 한 관계자는 “베이커리 제품 원가에서 밀가루가 차지하는 비중은 10%가 채 안 된다”고 말했다.이택현 기자 alley@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지