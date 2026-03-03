‘대화하는 모빌리티’선점하라… 완성차 업체 생성형 AI 경쟁
글로벌 완성차 업체들이 생성형 인공지능(AI) 주도권 경쟁에 속도를 내고 있다. 차량에 빠르게 얹고, 소비자 체감도도 높은 특성을 앞세워 ‘모빌리티 테크 기업’ 이미지를 선점하려는 의도로 풀이된다. 소프트웨어 중심 차량(SDV) 시대로의 전환을 앞두고 생성형 AI가 테스트베드로 활용되고 있다는 분석도 나온다.
2일 업계에 따르면 르노코리아 신차 필랑트에는 챗GPT 기반 AI 기술이 적용됐다. 기존 검색 방식과 다른 대화형 정보를 제공한다는 게 핵심이다. 르노코리아는 “AI에 기반한 기능들을 적극적으로 도입해 차량을 더욱 쉽고 편리하게 이용할 수 있도록 했다”고 자평했다. 업계에선 이달 인도가 시작되는 필랑트가 기존 차량과 얼마나 차별화될지에 주목한다. 그간 여러 차량에 설치돼왔던 생성형 AI는 일반적인 대화는 가능했지만, 음성 인식률이 떨어지거나 처리 시간이 늘어진다는 지적이 많았기 때문이다.
생성형 AI는 완성차 업체 대다수가 사활을 거는 분야다. 폭스바겐은 CES 2024에서 챗GPT 통합 차량을 처음 공개한 뒤 신차에 지능형 음성 비서 ‘IDA’를 넣고 있다. 메르세데스 벤츠는 자체 인포테인먼트 시스템(MBUX)에 일찍이 챗GPT를 통합해왔다.
현대자동차는 챗GPT 외에도 자체 개발한 생성형 AI 모델인 ‘글레오’를 고도화하고 있다. 올해 신차에 탑재할 가능성도 제기된다. 글레오는 초거대 언어모델(LLM)을 기반으로 운전자의 취향·습관을 학습해 개인 맞춤형 서비스를 제공한다. 현대차그룹 계열사 현대모비스가 지난 1월 5G 무선통신이 가능한 내장형 텔레매틱스(차량용 통신모듈) 개발에 착수한 게 이와 무관하지 않다는 평가도 나온다. 이 기술은 현재는 4G 기반이다.
테슬라는 자사 xAI가 개발한 ‘그록’을 내세운다. 그록은 음성명령의 길이와 상관없이 즉각적인 반응을 보이는 것이 특징으로 알려졌다. 현재 북미 시장에서만 한정적으로 사용할 수 있다는 점이 일시적 한계로 지목된다. BMW는 아마존 알렉사를 도입한 상태다.
업계에선 구글 제미나이를 주시하는 기류도 흐른다. 볼보자동차는 올해 유럽에서 판매할 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EX60에 이를 탑재할 예정이다. 제너럴모터스(GM)도 비슷한 계획을 갖고 있다. 한국자동차연구원은 최근 보고서에서 “올해 생성형 AI 서비스의 차량 탑재가 본격화될 것”이라며 “자동차 산업에 투자를 지속해온 구글의 행보에 주목할 필요가 있다”고 강조했다. 그러면서 “구글은 향후 생성형 AI 서비스를 포함한 솔루션 제공자를 지향할 것”이라고 덧붙였다.
생성형 AI를 둘러싼 각 사의 움직임은 제조업체 이미지를 벗으려는 브랜드 전략으로 해석된다. 기업가치를 평가하는 핵심 지표가 공장·엔진 성능·생산 규모에서 AI, 소프트웨어로 넘어가고 있기 때문이다. SDV 시대 전환에 대비한 샅바 싸움이라는 관측도 있다. SDV는 스마트폰처럼 주행 성능·운전자 보조 기능·인포테인먼트 등을 무선 업데이트(OTA)를 통해 끌어올리는데 생성형 AI가 이 기능을 미리 실험하는 테스트베드 역할을 한다는 것이다. 여기에는 구독 기반 수익 모델 실험도 포함된다. 업계 관계자는 “SDV 시대를 앞장서 준비 중이라는 이미지를 전달하는 효과가 있다”고 말했다.
이 때문에 생성형 AI 경쟁이 SDV 전환 속도를 가속화할 것이라는 예측도 나온다. 각종 서비스 확장 측면에서 개발을 가속화하고, 비용도 절감해 SDV로의 전환이 촉진될 것이라는 취지다. 정구민 국민대 전자공학과 교수(한국모빌리티학회장)는 통화에서 “OTA 결제 등 다양한 서비스가 생성형 AI로 활성화되면서 차량용 앱 시장 전체를 붐업하는 계기가 될 것”이라고 말했다.
