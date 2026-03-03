‘베네수 모델’도 ‘체제 전복’도 불확실… 커지는 장기전 리스크

美 ‘장대한 분노’ 향후 시나리오는



트럼프 ‘베네수 모델’ 희망하지만

이란 인구 많고 군사력도 차이 커

이란, 대화 가능성 일축 항전 의지

댄 케인 “하루 아침 끝날 작전 아냐”

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에 도착한 뒤 에어포스원에서 내려와 손을 들어 보이고 있다. AFP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 필요하다면 이란에 대한 공격을 4~5주간 지속하고, 미군 추가 사망 가능성을 언급한 건 ‘장대한 분노(Epic Fury)’ 작전의 위험이 커질 수 있음을 시사한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 이날 뉴욕타임스(NYT)와의 인터뷰에선 이란의 향후 모습과 관련해 니콜라스 마두로 대통령을 축출한 ‘베네수엘라 모델’과 이란 국민에 의한 체제 전복 시나리오를 함께 언급해 서로 상충한다는 지적도 나온다. 미국과 이스라엘의 합동 공격으로 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자를 제거하는 데까지 성공했지만 향후 이란 정세를 둘러싼 불확실성이 높음을 방증하는 것으로 보인다.



‘장대한 분노’ 길어지나



트럼프는 이날 공개한 연설 영상에서 미군 사망 사실을 밝히며 “미국은 그들의 죽음을 반드시 복수할 것”이라고 했다. 그는 NYT에는 “(공격을 지속하는 건) 어렵지 않을 것”이라며 “우리는 엄청난 양의 탄약을 갖고 있고, 전 세계 여러 나라에 탄약을 비축해 두고 있다”고 말했다. 피트 헤그세스 국방장관은 2일 기자회견에서 이번 작전 목표에 대해 “우리는 정밀하게 압도적으로 당당하게 그들을 타격하고 있다”고 말했다. 배석한 댄 케인 합참의장은 “하루 아침에 끝나는 작전이 아니다. 중부사령부와 합동군에게 부여된 군사적 목표는 달성하는 데 시간이 걸릴 것이며, 일부 경우엔 어렵고 힘든 작업이 될 것”이라며 “추가적인 손실이 발생할 것으로 예상되며, 우리 측 손실을 최소화하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.



공격 장기화 가능성은 이란의 대응에서도 확인된다. 이란의 보복 공격으로 미군 4명이 사망한 것을 비롯해 이스라엘에서 최소 11명, 중동 내 다른 지역에서도 사망자가 잇따르고 있다. 이란은 미국과의 대화 가능성도 일축하며 항전 의지를 다지고 있다. 하메네이가 사망한 후 이란 군사·안보 총괄권을 가진 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 2일(현지시간) 엑스(옛 트위터)에 ‘이란이 오만의 중재로 미국과 협상을 시도한다’는 내용의 월스트리트저널(WSJ) 보도를 게시한 후 “미국과 협상하지 않을 것”이라고 짧게 올렸다.



‘베네수엘라 모델’ 가능할까



트럼프는 마두로 베네수엘라 대통령을 ‘외과수술식’으로 체포한 사례를 친미 정권 구축의 모범 사례로 염두에 둔 듯한 발언도 했다. 트럼프는 이날 NYT 인터뷰에서 “베네수엘라에서 우리가 한 일이 완벽한 시나리오라고 생각한다”며 “두 명만 제외하고 모두 자기 자리를 지켰다”고 말했다. 베네수엘라는 마두로 대통령 체포 이후 취임한 델시 로드리게스 임시 대통령이 원유 사업 등에서 미국에 협조하고 있다. WSJ도 이날 “트럼프는 성공으로 여겨지는 마두로 축출 작전의 결과에 고무되어 적대적인 지도자를 무너뜨리고 양보를 끌어내며 무기한 미국 개입 없이도 국민에게 권력 이양을 맡길 수 있는 새로운 전략을 찾았다고 믿게 됐다”고 전했다.



하지만 이란이 ‘제2의 베네수엘라’가 될 순 없다는 평가도 나온다. 이란은 1979년 이후 군부와 이슬람 지도부가 강경한 신정 체제를 유지하고 있다. 이란 인구는 베네수엘라의 3배에 달하고 핵 개발과 미사일 등 군사력도 차이가 크다. NYT는 트럼프가 참모들로부터 “베네수엘라 전략을 이란에 그대로 적용하는 건 문화와 역사의 광범위한 차이 때문에 사실상 불가능하다는 조언을 들었다”고 전했다.



더욱이 트럼프는 이란 국민이 직접 나서서 이란 정권을 전복하는 방안도 함께 언급해 베네수엘라 모델과 모순된다는 지적도 나온다. 트럼프는 이날도 이란 국민의 봉기를 촉구했다. 미국이 지상군을 투입하는 위험 부담을 직접 지는 대신 이란 국민이 정권 교체에 직접 나서기를 촉구하는 메시지로 해석된다. 하지만 지난 1월 이란 정부의 강경한 유혈 시위진압 여파로 아직 이란 내부의 정권 교체 움직임은 감지되지 않는다.



수전 말로니 브루킹스연구소 선임연구원은 온라인 매체 악시오스에 “이란 국민의 대규모 시위 조짐이 보이지 않는다”며 “이란에서 오늘 대규모 이탈이나 봉기가 성공할 수 있는 다른 조건들이 나타난다면 오히려 놀라운 일이 될 것”이라고 말했다.



‘포스트 하메네이’ 후보 3명



트럼프의 ‘포스트 하메네이’ 시나리오가 불분명하다는 평가도 나온다. 외교 전문지 포린어페어스는 이날 ‘트럼프의 이란 도박’이라는 제목의 기사에서 “‘장대한 분노’로 명명한 공격은 판도라의 상자를 열었다”며 “달성 가능한 명확한 목표나 긴장 완화를 위한 뚜렷한 경로도 보이지 않는다”고 지적했다. 지난해 6월 ‘미드나잇 해머’ 작전은 이란 핵시설에 대한 외과수술식 정밀 공습이었고, 이란의 보복도 ‘약속 대련’이라고 평가받을 정도로 사전에 예측 가능한 수준이었다.



포린어페어스는 “미국의 인명과 재정을 희생시키는 어떠한 (이란의) 공격도 트럼프에게 중대한 정치적 타격이 될 수 있다”며 “그가 군사적 개입 회피를 공약으로 내세워 당선된 점을 고려하면 더욱 그렇다”고 전망했다. 트럼프 1기 행정부에서 백악관 국가안보보좌관을 지낸 존 볼턴은 폴리티코와의 인터뷰에서 이란 공격을 트럼프 임기 중 “가장 중대한 결정”이라고 평가하면서도 “(이란에서) 많은 혼란과 유혈 사태가 발생할 수 있다”고 말했다.



트럼프는 이날 NYT 인터뷰에서 앞으로 이란을 누가 이끌 것인지에 대한 질문에 “매우 좋은 세 가지 선택지가 있다”고 했으나 그들이 누구인지 이름을 밝히진 않았다. 유력 후보 중 한 명인 라리자니 사무총장이 정부를 이끌 수 있느냐는 질문에도 답하지 않았다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



