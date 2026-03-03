박정환 9단, 한국 프로바둑기사 누적 상금 ‘역대 1위’
세계기선전 초대 챔피언에 오른 박정환(33·사진) 9단이 한국 프로바둑기사 누적 상금 역대 1위로 올라섰다.
한국기원은 박정환이 통산 상금 108억4062만원을 기록해 이창호(50) 9단의 107억7995만원을 넘어 부문 1위가 됐다고 2일 밝혔다. 2006년 프로 입단한 박정환은 메이저 세계대회 6회 우승을 포함해 국내외 대회에서 통산 37차례 정상을 밟았다. 지난달 27일 제1회 신한은행 세계기선전 결승 3번기에서 중국의 왕싱하오(21) 9단을 종합 전적 2대 1로 꺾고 우승한 박정환은 상금 4억원을 추가하며 대기록을 새로 썼다.
박정환은 “이번 우승으로 좋은 기록을 남기게 돼 영광스럽다”며 “개인적으로는 기록보다 매 판 후회 없는 내용의 바둑을 보여드리는 게 가장 중요한 목표다. 앞으로도 계속 정진해서 좋은 결과를 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
박정환은 2013년 11월부터 2018년 9월까지 59개월 연속 한국 랭킹 1위를 질주했다. 현재 신진서(25) 9단이 74개월 연속 1위를 달리고 있는 가운데 박정환은 2위를 지키고 있다. 신진서는 지난달 농심신라면배 세계바둑최강전에서 한국의 6년 연속 우승을 이끌며 한국 역대 세 번째로 통산 상금 100억원을 돌파했다.
