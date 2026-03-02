40년 만의 전남·광주 재결합 앞두고 기대·우려 교차

역내총생산 150조원 규모 통합

청년 찾아오는 메가시티 기대도

“주청사·빨대효과 등 우려도 커”

국회 신정훈 행정안전위원회 위원장이 지난 1일 국회에서 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안과 지방자치법 일부개정법률안(대안)을 설명하고 있다. 연합뉴스

전남과 광주의 40년 만의 재결합을 앞두고 지역에서 기대와 우려가 교차하고 있다. 두 지역이 덩치를 키워 경제 성장 효과를 낼 것으로 기대되지만 자칫 통합 이전보다 지역 내 불평등이 커지는 것 아니냐는 우려도 제기된다.



오는 7월 1일 전남광주특별시 출범과 관련해 가장 크게 기대되는 부분은 경제적 시너지 효과다. 인구 320만명, 역내총생산(GRDP) 150조원 규모의 거대 경제권이 형성될 뿐 아니라 광주의 첨단산업(인공지능·모빌리티)과 전남의 풍부한 에너지·관광 자원을 결합해 수도권 일극 체제에 대응하는 자생력을 갖출 수 있다는 분석이다.



정부가 연간 5조원씩 4년간 최대 20조원을 지원하고, 2차 공공기관 이전에 통합 특별시를 우선 고려키로 한 점 역시 지역발전에 대한 기대감을 키우고 있다. 또 광역교통망 확충과 행정 효율화 등 생활권 단일화에 따른 주민 편의 증대도 주목받는다.



광주시와 전남도는 특별법 통과로 AI·에너지 대전환 시대 전남광주특별시가 남부권 반도체 벨트의 중심축이자 대한민국 미래 핵심 거점으로 도약할 역사적 전기를 마련했다고 평가했다.



강기정 광주시장은 2일 “우리가 만든 특별법은 광주와 전남을 살릴 ‘청년일자리특별법’이라고 부르고 싶다”며 “기업에 확실한 인센티브를 제공하고 공공기관을 우선 유치하고, 20조의 재정투자를 이끌어내 청년이 머물고 찾아오는 도시를 만드는 그런 법”이라고 말했다.



김영록 전남지사는 SNS를 통해 “전남·광주는 시대를 앞서는 대한민국 제1호 광역통합 선도모델이 될 것”이라며 “반도체·AI·에너지·로봇과 같은 첨단산업을 선도하는 미래형 선도 도시로 자리매김할 것”이라고 강조했다.



반면 우려의 목소리도 만만치 않다. 그중에서도 수도권으로 향하는 청년들의 발길을 붙잡을 만한 양질의 일자리 창출은 통합 지방정부의 가장 큰 과제로 꼽힌다.



대도시권인 광주로 인구와 재정 투자가 쏠리는 ‘빨대 효과’에 대한 전남 지역의 우려도 크다. 행정통합에 대한 주민 의견수렴 과정에서는 이번 통합이 농어촌 소외를 부추길 수 있다는 지적이 제기된 바 있다.



초대 특별시장의 공으로 넘어간 주청사 문제 역시 갈등의 불씨로 남았다. 주청사를 놓고 광주와 전남 서부·중부·동부 지역 간 갈등이 격화될 가능성을 배제할 수 없는 상황이다.



전남도는 광주시와 공동으로 조직·재정·사무 통합에 대한 세부 실행계획 수립에 착수할 계획이다. 앞서 광주시와 전남도는 하나의 행정구역이었으나 1986년 11월 광주가 직할시로 승격하면서 분리됐다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



