경북도, ‘K-로봇 메가클러스터’ 본격 추진
구미·포항 중심 생산전주기 구축
“2300명 이상 고용 창출 기대”
경북도가 ‘국가첨단전략산업 특화단지(로봇 분야)’ 유치에 나선다고 2일 밝혔다.
로봇 핵심기업과 연관 제조 생태계가 밀집해 있는 구미와 포항을 제조AX 혁신 기반의 휴머노이드 로봇 특화단지로 동반 육성해 지역 제조 산업의 구조 혁신과 미래 성장 기반을 마련한다는 방침이다.
도는 차별화 전략으로 ‘K-로봇 메가클러스터’ 모델을 마련했다. 풍부한 관련 기업 생태계를 바탕으로 부품~완제품~인공지능(AI) 실증으로 이어지는 로봇산업 전주기 생태계를 구축하고 가치사슬을 완결하겠다는 것이다.
구미는 전자·반도체 등 첨단전자 산업부터 기계·장비 등 부품기업이 밀집해 있는 국내 최대 제조거점이다. 이는 스마트 액츄에이터, 센서·카메라, 배터리 등 로봇을 구성하는 부품을 생산하고 소비하는 주요 시장임을 의미한다. LG이노텍, 인탑스, 자화전자 등 선도기업과 참여·협력기업 88개사를 중심으로 로봇 부품 생산 생태계를 구축할 계획이다.
포항은 포스텍, 한국로봇융합연구원, 뉴로메카 등 산·학·연 역량이 집적된 로봇의 실증거점이다. 풍부한 연구역량과 철강·이차전지 등 고위험 산업이 집적된 현장은 로봇 완제품을 생산하고 제조현장에 적용·실증하기 위한 최적의 장소로 평가된다.
도는 특화단지 지정을 통해 제품개발 30종, 로봇기업 150개사 육성, 보급·확산 100건, 전문 인력 3070명 양성 등 직접적인 산업 성장 효과와 약 1조4000억원 규모의 투자, 약 2300명 이상의 고용 창출을 끌어낼 것으로 기대한다.
경북은 최근 산업통상부 AI팩토리 사업에서 방산·자동차 등 5개 과제를 선정받아 국비 187억원을 확보하는 등 제조AI 혁신 역량을 이미 입증했다. 이는 특화단지 지정 이후 자율제조 확산을 즉시 추진할 수 있는 실행력을 갖추고 있음을 보여준다.
이철우 경북지사는 “로봇 특화단지는 단순한 산업단지 조성이 아닌 제조업 혁신과 지역의 미래를 여는 전략 프로젝트”라며 “구미의 제조 역량과 포항의 기술력, 선도기업과 혁신기관의 협력을 바탕으로 국가로봇산업의 중심지로 도약하겠다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
