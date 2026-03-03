귀 형상 데이터만 1억개 적용… 다양한 환경 안정적 소리 구현
‘갤럭시 버즈4 프로’ 기술 공개
삼성전자 ‘갤럭시 버즈4 프로(사진)’는 ‘누가, 언제, 어디서, 어떻게 이 제품을 사용하게 될까’라는 질문에서부터 개발이 시작됐다. 환경이 시시각각 변해도 소리는 일관되게 전달되도록 역량을 집중했다는 설명이다.
삼성전자는 지난달 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 브리핑을 열고 갤럭시 버즈4 프로에 적용된 기술을 공개했다. 신제품에는 전 세계 1억개 이상의 귀 형상 데이터와 1만회 이상의 착용 시뮬레이션 데이터가 적용됐다. 문한길 삼성전자 모바일경험(MX)사업부 오디오그룹 마스터는 “사용자가 말을 하거나 격하게 움직일 때마다 근육 움직임이 귀에 전달되고, 귀에 착용한 이어폰도 미세하게 위치가 변한다”며 “안정적인 착용감을 만들기 위해 굉장히 많이 고민했다”고 말했다.
통화 품질 역시 다양한 소음 속에서도 안정적으로 유지된다. 이를 위해 카페와 도로, 기차역, 매장 등 소음 가득한 현장에서 데이터를 직접 수집한 뒤 발생 가능한 모든 통화 시나리오를 연구했다. 문 마스터는 “데이터를 얻기 위해 지하철이나 버스에서 개발자들이 혼잣말을 하다 눈총을 받은 경우도 허다했다”고 전했다.
최적의 음질과 액티브노이즈캔슬링(ANC)을 지향하지만, 예외적인 상황에선 바깥 소리를 빠르게 전달할 수 있도록 했다. 바깥에서 85데시벨(㏈) 이상의 소음이 발생하면 바로 주변 소리를 들을 수 있는 모드로 전환된다. 상황 변화를 감지한 사용자가 “뭐라고요?” 등 대화를 시도할 때도 자동으로 ANC가 종료된다. 문 마스터는 “실제 사용 환경에서 사용자가 느낄 수 있는 단 1%의 오동작 가능성을 개선하는 데 모든 역량을 쏟았다”고 말했다.
