“AI에 적응 못하는 기업 사멸… 조 단위 투자로 SKT 재설계”
[MWC 2026]
정재헌 CEO 첫 간담회
AI 인프라 확대·사내 업무 방식 AI 전환도
SK텔레콤이 통신 사업자를 넘어 ‘인공지능(AI) 풀스택’ 기업으로의 전면적인 전환을 선언했다. AI 인프라 재편과 조 단위 규모의 막대한 투자, 사내 업무 방식의 전면적 AI 전환(AX)으로 기업 전략을 재설계하겠다는 구상이다.
정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 1일(현지시간) ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’이 열리는 스페인 바르셀로나에서 취임 후 첫 기자간담회를 열고 “기업에게는 AI가 기회가 아닌 위기다. AI에 적응을 못하면 도태되고 사멸한다”며 이 같은 전략을 밝혔다.
‘통신 1등 기업’이라는 자신감이 자만심으로 변한 건 아닌지 돌아봤다고도 언급했다. 정 CEO는 “1등 사업자라는 자부심이 있었지만 이를 당연시하면서 우리가 무너지고 있다는 것을 느꼈다”며 “경쟁력의 출발점은 고객이라는 사실을 어느 순간 가볍게 생각했던 것 같다. 다시 잃어버린 초심을 찾아 고객 중심 기업으로 전환하고자 한다”고 다짐했다. 고객 맞춤형 통신 서비스는 물론 AI 기반의 전면적 서비스 고도화로 업의 본질을 되찾겠다는 것이다.
통신 인프라와 IT 시스템 전반을 AI 중심 구조로 재편하는 대규모 투자도 추진한다. 정 CEO는 “이사회 의결을 거쳐 조 단위 이상의 투자를 할 계획”이라고 말했다. 먼저 통신 서비스 기반인 통합 전산 시스템을 AI에 최적화한 구조로 개편한다. 네트워크 부분에서는 무선 품질 관리부터 트래픽 제어, 통신 장비 및 시설 운영까지 AI가 수행하는 ‘자율 운영 네트워크’를 구축할 방침이다.
AI 인프라 확대도 가속한다. SK텔레콤은 전국에 총 1기가와트(GW) 이상 규모의 초대형 AI 데이터센터(AIDC)를 구축해 아시아 최대 수준 AIDC 허브를 육성할 방침이다. 통상 신규 원전 1기 용량을 1GW 정도로 본다. 여기에 그래픽처리장치(GPU) 클러스터 ‘해인’과 오픈AI와 협력하는 서남권 AIDC 구축을 더해 ‘AI 인프라 벨트’를 조성하겠다는 목표를 제시했다.
정부의 국가대표 AI 2차 평가에 진출한 ‘에이닷 엑스 케이원(A.X K1)’도 고도화한다. 국내 최대 규모의 519B 독자 파운데이션 AI 모델을 1000B(1조 파라미터)급 이상으로 끌어올리고, 올해 하반기부터 멀티모달 기술을 순차 적용할 계획이다.
이와 함께 SK하이닉스와 공동으로 ‘제조 특화 AI 솔루션’ 패키지를 개발해 반도체, 에너지 등 국가 제조업 경쟁력 강화에도 힘을 쏟는다. 이 패키지는 공정 데이터를 실시간으로 분석해 불량률을 낮추고 설비 효율을 극대화하는 기술이다.
또 사내에 부서별·개인별 AI 활용 현황을 한눈에 파악할 수 있는 ‘AX 대시보드’를 구축해 회사 조직 전반의 AI 전환에 속도를 낼 예정이다.
정 CEO는 “새로운 변화를 통해 SK텔레콤이 고객에게 다시 신뢰를 얻고 국가와 사회에 기여하는 대한민국 대표 혁신 엔진이 될 수 있도록 총력을 다할 것”이라고 약속했다.
바르셀로나=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
