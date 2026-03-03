“글로벌 최고 수준의 AI 모델 LG 엑사원 4.5 상반기 공개”
[MWC 2026]
이상엽 CTO·임우형 연구원장 간담회
수도권 최대 ‘파주 AI 데이터센터’도 구축
‘인공지능(AI) 원팀’을 선언한 LG가 글로벌 최고 수준의 AI 모델을 내놓겠다는 포부를 밝혔다. LG AI 연구원은 언어·시각 지능을 갖춘 초거대 AI 모델 ‘엑사원 4.5’를 올해 상반기에 공개한다. LG유플러스는 경기도 파주에 수도권 최대 규모 AI 데이터센터를 구축해 국가대표 AI 2차 평가에 진출한 ‘K-엑사원’의 글로벌 최고 성능 도약을 뒷받침한다.
이상엽 LG유플러스 최고기술책임자(CTO)와 임우형 LG AI연구원 공동연구원장은 세계 최대 정보통신기술(ICT) 박람회 ‘모바일월드콩그레스(MWC) 2026’ 개막 하루를 앞둔 1일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 기자간담회를 열고 이 같은 계획을 발표했다.
LG AI 연구원은 상반기 중 엑사원 4.5를 오픈웨이트(부분 공개 방식) 모델로 공개할 계획이다. 엑사원 4.5는 언어 지능과 시각 지능을 결합해 텍스트와 시각 정보를 인간처럼 복합적으로 이해·분석하고 소통하는 비전언어모델(VLM)이다. 임 원장은 “LG는 5년 전인 2021년 이미 국내 최초로 멀티모달 AI 모델인 엑사원 1.0을 개발했었다”며 “엑사원 4.5는 글로벌 오픈웨이트 모델 중 가장 성능이 높은 모델이 될 것”이라고 말했다. 이어 “수년간 쌓아온 개발 노하우를 기반으로 차원이 다른 멀티모달 AI 모델을 개발할 것”이라고 자신감을 드러냈다.
LG는 엑사원 VLM 기술이 한국형 휴머노이드인 ‘케이팩스(KAPEX)’ 두뇌 역할을 수행하며 피지컬 AI 시대를 열 핵심 기술로 자리 잡게 한다는 방침이다.
임 원장은 정부가 추진 중인 ‘독자 AI 파운데이션 모델’ 2단계에 진출한 K-엑사원 개발 로드맵도 처음 공개했다. LG는 AI 파운데이션 모델 개발 리더십 확보, 전문가 AI 지향, 산업 현장 중심의 실질적 적용 확대, 지속 가능한 AI를 위한 신뢰와 안전 확보 등 4대 전략을 중심으로 엑사원 개발을 추진할 예정이다.
AI 인프라 구축도 병행한다. LG유플러스는 내년까지 파주에 수도권 최대 규모인 200㎿(메가와트)급 AI 데이터센터를 짓는다. 그래픽처리장치(GPU)를 최대 12만장까지 수용할 수 있다. 이곳은 LG전자와 LG에너지솔루션, LG CNS 등 LG 계열사 핵심 역량을 결집하는 ‘원 LG 전략’의 실행지가 될 전망이다.
LG는 LG AI연구원 엑사원과 LG유플러스의 기업용 AI 플랫폼, 퓨리오사AI 신경망처리장치(NPU)를 결합해 K-AI와 K-반도체 시너지를 확인할 수 있는 인프라도 선보일 예정이다.
이 CTO는 “LG유플러스는 LG AI연구원과의 밀착 협업을 기반으로 자가 고도화를 통해 시간이 지날수록 똑똑해지고, 고객이 안심할 수 있고, 개인 맞춤형으로 편리함을 제공하는 에이전틱 AI의 표준을 제시하겠다”며 “고객들이 ‘LG AI는 언제 어디서나 나를 정말 잘 이해하고 있구나’ 체감할 수 있는 경험을 제공하며 시장 판도를 바꾸겠다”고 강조했다.
