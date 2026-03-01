[포토] 어김없이 찾아오는 봄

시사 전체기사

초목이 싹을 틔우고, 동물들이 겨울잠에서 깨어난다는 경칩을 나흘 앞둔 1일 부산시 수영구 부산배화학교 교정의 벚나무가 꽃망울을 터트려 시민들의 눈길을 사로잡고 있다. 뉴시스

