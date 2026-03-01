연방제 준하는 첫 메가시티 생긴다

특별법 통과… 서울 수준의 지위 부여

與 주도 국민투표법 개정안도 처리

첨단 반도체 팹 조감도. 전남도 제공

전남과 광주 지역 행정통합을 위한 특별법과 지방자치법 개정안이 1일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 전남·광주에 연방제에 준하는 통합특별시를 만들 법적 토대가 마련된 것이다.



국회는 본회의를 열어 ‘전남·광주통합특별시 설치를 위한 특별법안’을 재석 의원 175명 중 찬성 159명, 반대 2명, 기권 14명으로 가결했다. 지방자치법은 재석 173명 중 찬성 165명, 반대 2명, 기권 6명으로 본회의 문턱을 넘었다.



특별법은 기존 전라남도와 광주광역시를 통합해 전남광주통합특별시(약칭 광주특별시)를 설치하고 서울특별시에 준하는 행정적 지위를 부여하는 내용을 담고 있다. 국가의 재정 지원과 교육자치 등에 대한 특례도 부여한다. 지방채 초과 발행 허용, 통합특별시 내 균형발전기금 설치·운영, 개발사업 추진 시 지방세 감면 등에 대한 근거 조항도 마련됐다. 특히 전남·광주 특별법에는 조선산업 중점 지원과 민주시민교육 진흥 특례 등이 별도로 포함됐다.



앞서 국민의힘은 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 법제사법위원회 처리를 전제 조건으로 필리버스터를 전격 중단했다. 하지만 민주당은 국민의힘의 TK 특별법 처리 요구를 거부하고 전남·광주 특별법을 포함한 4개 법안 단독 처리로 응수했다. 국민의힘은 본회의에 불참했다.



개헌 국민투표를 하기 위한 국민투표법 개정안도 본회의를 통과했다. 국민투표 공고일 기준 주민등록이 돼 있거나 재외국민으로서 국내거소 신고가 돼 있는 투표권자만 투표인 명부에 올리도록 한 조항에 대해 헌법재판소가 2014년 헌법 불합치 결정을 내린 지 약 12년 만이다. 개정안은 ‘재외투표인 명부에 등재된 사람’을 투표인에 포함토록 했다. 우원식 국회의장은 “이로써 국민 참정에 대한 입법 공백 상태가 해소됐다. 법률효력이 상실된 지 10년 2개월 만”이라고 말했다. 아동수당 지급 연령과 지급액 상향 조정을 다룬 아동수당법 역시 여당 주도로 통과됐다. 현재 8세 미만인 지급대상을 2030년까지 13세 미만으로 단계적으로 확대하는 내용이다.



김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 424 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 전남과 광주 지역 행정통합을 위한 특별법과 지방자치법 개정안이 1일 여당 주도로 국회 본회의를 통과했다. 전남·광주에 연방제에 준하는 통합특별시를 만들 법적 토대가 마련된 것이다.국회는 본회의를 열어 ‘전남·광주통합특별시 설치를 위한 특별법안’을 재석 의원 175명 중 찬성 159명, 반대 2명, 기권 14명으로 가결했다. 지방자치법은 재석 173명 중 찬성 165명, 반대 2명, 기권 6명으로 본회의 문턱을 넘었다.특별법은 기존 전라남도와 광주광역시를 통합해 전남광주통합특별시(약칭 광주특별시)를 설치하고 서울특별시에 준하는 행정적 지위를 부여하는 내용을 담고 있다. 국가의 재정 지원과 교육자치 등에 대한 특례도 부여한다. 지방채 초과 발행 허용, 통합특별시 내 균형발전기금 설치·운영, 개발사업 추진 시 지방세 감면 등에 대한 근거 조항도 마련됐다. 특히 전남·광주 특별법에는 조선산업 중점 지원과 민주시민교육 진흥 특례 등이 별도로 포함됐다.앞서 국민의힘은 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 법제사법위원회 처리를 전제 조건으로 필리버스터를 전격 중단했다. 하지만 민주당은 국민의힘의 TK 특별법 처리 요구를 거부하고 전남·광주 특별법을 포함한 4개 법안 단독 처리로 응수했다. 국민의힘은 본회의에 불참했다.개헌 국민투표를 하기 위한 국민투표법 개정안도 본회의를 통과했다. 국민투표 공고일 기준 주민등록이 돼 있거나 재외국민으로서 국내거소 신고가 돼 있는 투표권자만 투표인 명부에 올리도록 한 조항에 대해 헌법재판소가 2014년 헌법 불합치 결정을 내린 지 약 12년 만이다. 개정안은 ‘재외투표인 명부에 등재된 사람’을 투표인에 포함토록 했다. 우원식 국회의장은 “이로써 국민 참정에 대한 입법 공백 상태가 해소됐다. 법률효력이 상실된 지 10년 2개월 만”이라고 말했다. 아동수당 지급 연령과 지급액 상향 조정을 다룬 아동수당법 역시 여당 주도로 통과됐다. 현재 8세 미만인 지급대상을 2030년까지 13세 미만으로 단계적으로 확대하는 내용이다.김혜원 한웅희 기자 kime@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지