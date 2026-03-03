투자 문턱 낮췄지만… 핀플루언서, 거짓 정보 돈벌이도

SNS로 관련 정보 제공 투자 조언

전통적 전문가 대체 영향력 키워

‘슈카월드’ 구독자 365만명 달해

미성숙한 투자 바로잡는데 도움

규제 사각지대 활동 피해 확대도

국회 금융 자산 공개 입법 움직임

게티이미지뱅크

코스피가 6000을 돌파하면서 주식 투자를 포함한 재테크를 향한 관심이 그 어느 때보다도 뜨겁다. 서점가에서는 투자 관련 서적이 경제·경영이나 재테크뿐 아니라 ‘종합’ 부문 베스트셀러 최상위권을 차지하고 있다. 만 20세 미만 주식 투자자는 80만명에 육박하고, 최근 젊은 부부 사이에서는 아이가 태어나자마자 은행과 증권사 계좌를 열어주는 것이 유행처럼 번지고 있다. 전 연령층이 투자에 매진하고 있다고 해도 과언이 아니다.



이런 가운데 최근 영향력을 급격히 키워가는 이들이 있다. ‘핀플루언서’(Finfluencer·금융+인플루언서)다. 소셜미디어를 통해 주식과 부동산, 암호화폐 등과 관련한 정보를 제공하고 투자 조언을 하는 개인이나 집단을 가리킨다. 개인 투자자에게 투자 정보와 재테크 노하우 등을 친숙한 방식으로 전달하며 전통적인 금융 전문가를 빠르게 대체하고 있다. 투자 시장에 신규 진입하는 젊은 층이 늘어나는 것과 맞물려 이들이 급성장하는 모양새다.



100만 구독자 우습다… 지상파 진출 ‘슈카월드’





한국에서 가장 유명한 핀플루언서는 전석재씨다. 구독자가 365만명에 이르는 유튜브 채널 ‘슈카월드’를 운영하고 있다. 1979년생인 전씨는 서울대 경제학과를 졸업한 뒤 이베스트투자증권(현 LS증권)과 삼성증권 삼성자산운용에서 펀드 매니저로 일하다 병행하던 유튜버 활동의 수입이 많아지자 전업으로 전환했다. 금융과 산업 등 경제 콘텐츠를 주력으로 삼지만 정부 정책 등 시사와 역사 문화 자연과학 등 다양한 주제를 쉽고 재미있게 다뤄 인기가 많다. MBC 예능 프로그램 라디오 스타를 비롯해 각종 지상파·케이블 방송에 출연해 소셜미디어가 낯선 이들에게도 인지도가 있고 금융위원회의 금융 교육 홍보대사로도 선정될 만큼 금융 당국의 신뢰도 받고 있다.



이 밖에 규모가 큰 핀플루언서로는 증권을 포함해 종합 경제 방송을 제작해 내보내는 ‘삼프로TV’(구독자 수 287만명)와 재테크에 중점을 둔 인물 취재 유튜버 ‘김작가TV’(267만명), 직장인 맞춤형 재테크 콘텐츠를 공급하는 ‘월급쟁이부자들TV’(210만명)도 있다.



진입 장벽 낮추고 건전한 투자 관행 이끌기도



핀플루언서는 투자의 진입 장벽을 낮추고 시장 참여자를 늘리는 데 이바지했다는 긍정적인 평가를 받는다. 과거에는 투자 정보를 얻으려면 전문가 상담이나 리서치 보고서를 제공하는 증권사를 찾아가야 했다. 하지만 핀플루언서가 등장한 뒤 그 문턱이 상당히 낮아졌다. 학생, 사회 초년생 등 젊은 개인 투자자들이 유용하게 활용하는 모습이다. 초기 투자금을 모으기 위한 가계부 작성 요령, 본격적으로 주식 투자에 나설 때 필요한 증권사 계좌 개설 방법, 투자 대상을 고르는 데 도움을 줄 상장지수펀드(ETF) 상품 비교 등 투자 전 과정에 걸쳐 실질적으로 도움이 되는 정보를 간편하게 얻을 수 있다.



핀플루언서의 영향력 확대는 세계에서 공통으로 나타나는 현상이다. 미국의 핀플루언서 ‘릿퀴디티’(Litquidity)는 꼭 알아야 하지만 어려운 경제 사안을 각종 밈과 풍자 동영상으로 재가공한 뒤 공급해 젊은 층 사이에서 큰 인기를 끌고 있다. 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed)가 어떤 통화 정책을 펼치고 있는지, 그 배경과 의미는 무엇인지 등도 알기 쉽게 다룬다. 세계경제포럼(WEF)은 “향후 Z세대(1990년대 중반~2010년대 초반생)가 얻는 금융 정보는 핀플루언서가 주도적으로 제공하게 될 것”이라고 내다봤다.



핀플루언서는 미성숙한 투자 문화를 바로잡거나 건전한 개인 투자자 커뮤니티가 형성되는 데 도움을 주기도 한다. 슈카월드와 삼프로TV는 과도한 ‘빚투’(빚을 내서 투자)나 증시 호황에 기댄 ‘묻지마 투자’를 경계하는 콘텐츠를 여러 건 제작했다. 금융감독원, 경찰청 등과는 불법 리딩방 피해를 예방하는 데 도움이 되는 홍보 동영상을 만들어 제공했다.



허위 정보 유포·리딩방·선행 매매는 ‘그림자’



핀플루언서에게 밝은 면만 있는 것은 아니다. 중소형 유튜버 등 일부 핀플루언서는 잘못되거나 왜곡된 정보를 유포하기도 한다. 미리 사둔 특정 종목을 구독자에게 추천한 뒤 주가가 오르면 되팔아 수익을 내는 일도 벌인다. 자본시장법 위반이다. 핀플루언서 A씨는 주가 변동성이 큰 중·소형주 306개를 골라 자신이 운영하는 텔레그램 증권 정보 채널에서 추천해 수년간 20억원이 넘는 돈을 벌어들였다가 금감원에 적발, 지난해 2월 검찰에 송치됐다. A씨를 믿고 투자한 개인 투자자 대부분은 피해를 봤다.



금융 당국에 등록하거나 신고하지 않은 무자격 상태로 유료 투자 정보를 제공하는 핀플루언서도 많다. 한국소비자원이 지난해 10월 핀플루언서 등이 제공하는 유료 투자 정보 이용자 500명을 설문 조사한 데 따르면, 응답자의 64.8%가 계약 해지 과정에서 손해를 보는 등 불편을 겪었다. 전혀 유용하지 않은 정보라 환불을 요청했는데 차일피일 미루거나 연락을 끊는 식이다. 일부 핀플루언서는 ‘수익 100% 보장’ 같은 문구로 현혹한 뒤 손실이 발생하면 환불을 거부하는 행태도 보인다.



핀플루언서가 규제 사각지대에서 활동하고 있기 때문에 가능한 일이기도 하다. 투자 중개업자나 투자 자문업자 등이 자본시장법으로 관리되는 것과 달리 이들에게는 법적으로 정해 놓은 자격 요건이나 윤리 기준이 없다. 부적절한 투자 권유나 조언을 하더라도 책임 소재를 묻기 어렵다. 자본시장법이 부정 거래 행위나 등록 투자 자문 행위를 처벌하고 있지만 시세 조종이나 거짓 투자 권유 등 악질적인 일부 행위를 사후 제재하는 형태라 한계가 뚜렷하다.



“선행 매매 막아라” 자산 공개 의무화 추진



일부 핀플루언서로 인한 피해가 커지면서 국회는 이들의 금융 자산을 공개하려는 움직임을 보이고 있다. 국회 정무위원회 소속 김승원 더불어민주당 의원은 이런 내용을 핵심으로 하는 자본시장법과 가상자산이용자보호법 개정안 발의를 준비 중이다. 개인 투자자에게 주식 등 금융 상품이나 암호화폐 등 가상 자산 투자 조언을 하는 사람을 대상으로 이들이 받는 수수료나 보유한 주식 암호화폐의 종류 및 수량을 공개하도록 하는 내용이다.



미국 영국 프랑스 등 주요국은 관련 법에서 핀플루언서의 활동을 포괄적으로 규제하거나, 사전 승인을 받은 금융 상품 홍보만 가능하도록 하고 핀플루언서 자격 인증제를 도입하는 등 이들의 활동을 이미 제도권으로 편입시킨 상태다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



