또 힘 과시한 트럼프, 이란 ‘37년 철권 통치’ 제거

하메네이 폭사… 인근 초교 150명 사망

이란, 애도기간 선포 “역대 최대 보복”

트럼프 “이란 국민 나라 되찾을 기회”

미국과 이스라엘이 이란을 공습한 지난 28일(현지시간) 수도 테헤란 시내를 촬영한 위성사진의 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자 주거지에서 검은 연기가 치솟고 있다. 하메네이는 이 공격으로 사망했다. 아래 사진은 같은 날 도널드 트럼프 미국 대통령과 수지 와일스(오른쪽) 백악관 비서실장이 플로리다주 마러라고 사저에서 이란 공습 작전과 관련해 대화하는 모습. 로이터AP연합뉴스

미국과 이스라엘이 지난 28일(현지시간) 이란에 공습을 단행해 37년간 이란을 철권 통치해온 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이(86) 등 수뇌부를 제거했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이슬람 신정체제 붕괴라는 도박에 나섰지만 원하는 결과를 얻을지는 미지수다. 이란은 세계적인 원유 수송로 호르무즈 해협 봉쇄 등 역대 최대의 보복을 예고해 중동 및 세계 정세의 불확실성이 커졌다.



트럼프 대통령은 이날 오후 4시40분 트루스소셜에 “역사상 가장 사악한 사람 중 한 명인 하메네이가 사망했다”고 공식 발표했다. 이날 오전 미국과 이스라엘이 이란에 대한 공격을 개시한 지 15시간여 만이다. 이란도 하메네이가 이날 새벽 수도 테헤란의 관저 집무실에서 공습을 받아 사망했다고 공식 발표하고 40일간 국가 애도 기간을 선포했다.



미국은 앞서 ‘장대한 분노(Operation Epic Fury)’ 작전을 통해 테헤란과 이스파한, 시라즈 등 이란 곳곳을 공습했다. 또 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 지휘통제 시설과 이란 방공체계, 미사일과 드론 발사 기지, 군용 비행장 등도 타격했다. 이스라엘도 ‘사자의 포효’ 작전으로 미국과 연합 작전을 펼쳤다.



이번 공격은 이란 수뇌부 회의 시간을 노려 하메네이 외에 IRGC의 모하마드 파크푸르 총사령관, 알리 샴카니 전 국방위원회 사무총장 등 핵심 인사가 사망했다. 민간인 피해도 발생해 이란 국영 매체 등에 따르면 이란 해군기지 인근 초등학교가 공습을 받아 150명 가까이 사망했다.



이란도 즉각 반격했다. IRGC는 이스라엘 하이파, 텔아비브 등 주요 도시에 미사일과 드론을 수차례 발사했다고 밝혔다. 이란은 또 카타르의 알우데이드 공군기지, 쿠웨이트의 알살렘 공군기지, 아랍에미리트(UAE)의 알다프라 공군기지 등 중동 내 미군 기지 14곳에 드론과 미사일을 발사했다. IRGC는 미군 사상자가 200명에 달한다고 주장했으나 미 중부사령부는 현재까지 사상자가 보고되지 않았다고 밝혔다. IRGC는 1일 성명에서 “역대 최대 규모의 보복 작전을 개시할 것”이라고 경고했다.



미국은 이란의 이슬람 신정체제 붕괴를 목표로 추가 공습을 배제하지 않고 있다. 트럼프는 하메네이 사망을 발표한 성명에서 “이란 국민이 그들의 나라를 되찾을 수 있는 가장 큰 기회”라고 말했다. 트럼프는 온라인 매체 악시오스와의 인터뷰에서 “장기전으로 가서 전체(이란)를 장악할 수 있고, 2∼3일 후 (공격을) 그만둘 수도 있다”고 했다.



하메네이 사망에도 강경파가 집권할 가능성이 커 신정체제를 전복하려면 결국 지상군이 투입돼야 한다는 관측도 나온다. 이 경우 전쟁이 장기화하고 트럼프 행정부의 부담은 커진다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



