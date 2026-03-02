‘美대사관 인질극’으로 파국… 47년 악연
미국·이란, 팔레비 집권땐 밀월관계
이슬람혁명 후 갈등… ‘악의 축’ 지목
미국이 28일(현지시간) 이스라엘과 함께 이란을 공습하며 70여 년간 이어진 양국 간 악연도 재조명되고 있다.
양국은 1950년대까지만 해도 이해를 공유하는 관계였다. 월스트리트저널에 따르면 미국은 1953년 모하마드 모사데크 총리가 이란을 경제적 혼란에 빠뜨리고 소련을 끌어들이려 한다고 판단해 중앙정보국(CIA)을 동원해 그의 축출을 지원하는 ‘아약스 작전’을 펼쳤다. 이후 친미 성향의 모하마드 레자 팔레비가 권력을 공고히 했다.
1979년 이슬람 혁명은 양국 관계의 전환점이 됐다. 팔레비 왕조의 독재와 사회적 불평등에 대한 반발이 커지자 아야톨라 루홀라 호메이니가 망명 14년 만에 귀국해 팔레비 왕조를 무너뜨리고 이슬람공화국 신정체제를 수립했다. 당시 미국은 축출된 팔레비의 미국 입국을 그의 암 치료를 이유로 허용했는데, 이는 이란 대학생들의 분노를 샀다. 같은 해 11월 테헤란 주재 미 대사관 점거로 미국인 52명이 444일간 억류됐고, 이 사건을 계기로 양국은 국교를 단절했다.
1980~1988년 이란·이라크 전쟁에서 미국은 이라크를 직간접적으로 지원하고 1984년 이란을 테러지원국으로 지정해 제재했다. 2002년 조지 W 부시 행정부는 이란을 북한·이라크와 함께 ‘악의 축’으로 규정했다. 버락 오바마 행정부는 2015년 대이란 제재를 완화하는 대신 우라늄 농축을 3.7%로 제한하고 비축량을 300㎏으로 줄이는 포괄적공동행동계획(JCPOA)을 타결했다.
그러나 2018년 도널드 트럼프 행정부는 합의를 일방 파기하고 2020년 혁명수비대 쿠드스군 사령관 가셈 솔레이마니를 암살했다. 또 지난해 6월 이란 핵시설 3곳을 B-2 스텔스 폭격기 등을 동원해 파괴한 ‘미드나잇 해머’ 작전도 펼쳤다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사