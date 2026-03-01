이란, 호르무즈 해협 봉쇄 선언… 국내 기업들 비상
선박 통항량 평시 대비 70% 줄어
전 세계 에너지 시장 타격 가능성
미국과 이스라엘의 공습을 받은 이란이 28일(현지시간) 세계적 원유 수송로인 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 세계 에너지 시장이 요동칠 가능성이 커졌다.
에브라힘 자바리 이슬람혁명수비대(IRGC) 소장은 이날 “이란에 대한 침공 이후 혁명수비대가 해협 봉쇄를 시행하고 있다”고 밝혔다. 로이터통신은 유럽연합(EU) 해군 임무단 ‘아스피데스’ 관계자를 인용해 혁명수비대가 선박들에 통항이 허용되지 않는다는 내용의 초단파송신(VHF)을 발신하고 있다고 전했다. 영국해사무역기구(UKMTO)도 걸프 해역을 운항 중인 선박들로부터 해협 차단 메시지를 수신했다는 보고를 다수 접수했다고 밝혔다.
걸프 해역 입구에 위치한 호르무즈 해협은 전 세계 원유 해상 수송량의 20~30%가 통과하는 전략적 요충지다. 가장 좁은 지점의 폭이 33㎞에 불과하고 이 지점 선박 통행로 폭은 양방향 각각 3㎞에 불과하다. 석유수출국기구(OPEC) 회원국인 사우디아라비아, 이란, 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트, 이라크는 원유 대부분을 이 해협을 통해 수출한다.
이란은 그간 미국과 이스라엘의 압박이 강화될 때마다 해협 봉쇄로 위협했으나 실제 실행에 옮긴 적은 없었다. 해협 봉쇄는 통항량 급감으로 이어졌다. 뉴욕타임스는 선박 운항 정보업체 머린트래픽 관계자를 인용해 이날 밤 늦은 시간 기준 호르무즈 해협 통과 선박이 평시 대비 70% 감소했다고 전했다.
국내 업체들도 비상이 걸렸다. 유조선과 벌크선을 운용하는 국내 선사들은 95% 이상 호르무즈 해협을 통과할 정도로 의존도가 높다. 해협 봉쇄가 현실화할 경우 한국으로 원유를 운반하는 선박들의 발이 묶일 우려가 있다. 해양수산부는 1일 긴급 점검회의를 열고 호르무즈 해협과 인근 해역을 항해 중인 우리 선박과 선사에 운항을 자제할 것을 권고하는 내용의 공문을 보냈다.
중동에 진출한 기업들도 대책 마련에 나섰다. 삼성전자·LG전자 등은 이란 주재원 등 중동 근무 직원들을 대피시키거나 이동 자제 권고 등 조치하고 있다. 한화그룹은 현지와 실시간 소통 체계를 구축해 임직원의 안전 여부를 챙기고 있다.
조승현 이용상 기자 chosh@kmib.co.kr
