이란 사태에 금값 급등·비트코인 롤러코스터

미국과 이스라엘의 이란 공습 여파로 글로벌 금융시장이 출렁이고 있다. 최근 한 달간 13% 넘게 급등한 금값은 추가 상승 기대가 커지고 있다. 대표적 위험자산으로 분류되는 비트코인은 급락과 반등을 오가며 변동성이 증폭되고 있다. 중동발 지정학적 리스크가 다시 부각되면서 ‘안전자산 선호’ 심리가 빠르게 강화하는 모습이다.
1일 인베스팅닷컴에 따르면 시카고 금속선물거래소 코멕스(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물은 지난달 27일 기준 5267.20달러에 거래됐다. 지난달 2일(4652.60달러) 대비 13.21% 오른 수준이다. 지난 1월 30일 글로벌 원자재 시장의 금·은 선물 마진콜(추가 증거금 요구) 쇼크로 하루 만에 11% 넘게 급락했던 낙폭도 약 한 달 만에 모두 회복했다.
이번 공습이 금 수요를 더 자극할 가능성이 커졌다. 지난달 금값 상승 역시 미·이란 핵 협상이 세 차례나 성과 없이 끝난 데 대한 불확실성 확대가 주요 배경으로 지목됐다. 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 사망 소식까지 전해지면서 중동 정세의 불확실성이 극도로 커졌고, 이는 안전자산 선호를 더욱 강화하는 요인으로 작용하고 있다는 평가가 나온다.
달러 역시 수혜를 입을 가능성이 있다. KB국민은행은 이날 ‘미국·이란 충돌 국면과 향후 전개 시나리오’ 보고서에서 사태가 최악으로 치달을 경우 원·달러 환율이 1500원을 넘어설 수 있다고 전망했다.
반면 가상자산 시장은 급격한 조정을 겪었다. 가상자산시장 데이터업체 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 지난 28일 미국의 이란 공습 이후 6만3106달러(약 9086만원)까지 떨어지며 6만4000달러 선이 붕괴됐다. 또 다른 가상자산 데이터 업체 코인게코는 공습 소식이 전해진 직후 디지털 자산 시장에서 약 1280억달러(약 185조원)의 시가총액이 증발했다고 전했다. 블룸버그통신은 “중대한 사건이 발생할 때마다 비트코인 가격은 충격을 받았다”며 “금·은 등 전통적 안전자산의 반등 흐름을 따라가지 못하고 있다”고 분석했다. 최근 베네수엘라, 우크라이나 등에서 지정학적 리스크가 불거질 때마다 투자자들이 비트코인을 매도하고 금·은 등으로 이동하는 흐름이 반복되고 있다는 설명이다.
다만 비트코인은 이후 저가 매수세가 유입되며 빠르게 반등했다. 1일 오후에는 6만7000달러선까지 올라왔다. 하메네이 사망 소식으로 미·이란 전쟁이 조기에 종결될 수 있다는 기대 또한 반영된 것으로 보인다.
