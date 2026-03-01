“전쟁 중단 협상해야”… 이란 공습에 신중한 중국

석유 목졸라도 우려 표명 정도

이란과 우호 고려할때 이례적

미국과 이스라엘이 지난 28일(이하 현지시간) 이란을 공습한 가운데 1일 수도 테헤란 도심에서 연기가 피어오르고 있다. 로이터연합뉴스

중국은 핵심 동맹인 이란에 대한 미국·이스라엘의 공습에 우려를 표하면서도 추가 대응에는 신중한 태도를 보이고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 압도적 군사력으로 중국의 에너지 안보가 위태로워진 상황이 영향을 미친 것으로 보인다.



중국 외교부는 28일 밤 홈페이지를 통해 “미국·이스라엘의 이란 공격을 매우 우려한다. 이란의 국가 주권, 안전 및 영토 보전은 존중받아야 한다”면서 “군사 행동을 즉시 중단하고 긴장 상황 악화를 피하며 대화와 협상을 재개하고 중동 지역의 평화와 안정을 유지할 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이번 사태의 중요성과 이란과의 관계를 고려할 때 상당히 신중한 반응이다. 중국은 서방 국가들이 ‘독재자’로 규탄하는 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자와 그 정권을 지지해 왔다. 지난 1월 이란에서 벌어진 전국적인 반정부 시위 때도 관영 언론을 통해 시위대를 규탄하고 친정부 집회의 목소리를 부각했다.



이란은 중국의 핵심 동맹국 중 하나다. 글로벌 반미 연대의 한 축으로서 중국이 주도하는 브릭스(BRICS)와 상하이협력기구(SCO)에 적극적으로 참여하고 있다. 시진핑 중국 국가주석이 추진하는 ‘일대일로’(현대판 실크로드) 프로젝트에서도 중동의 거점 역할을 한다.



미국 싱크탱크 에너지연구소(IER)의 최근 보고서에 따르면 중국은 이란 석유의 약 80%를 수입하는 최대 수입국이다. 지난해 중국의 해상 원유 수입량 중 이란산 석유는 13.4%를 차지한 것으로 추정된다. 중국은 국제 제재를 받은 이란산 석유를 수입하면서 배럴당 8~10달러의 가격 절감 효과를 거둔다.



지난 1월에는 트럼프 행정부의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출로 베네수엘라산 석유 수입이 사실상 중단됐다. 중국은 베네수엘라산 석유의 최대 수입국으로 지난해 해상 원유 수입량 중 약 4.5%를 베네수엘라에서 수입했다.



IER은 “중국이 베네수엘라·이란·러시아 등 제재 대상국으로부터 저렴한 가격에 원유를 들여오는 이점을 누려 왔다”면서 “베네수엘라 마두로 정권이 축출되고 이란의 정치적 미래가 불확실해지면서 이러한 구조가 흔들릴 가능성이 제기된다”고 전했다. 이어 “이란에 영구적인 정치적 변화가 일어나 1979년에 수립된 정부가 교체된다면 세계 최대 석유 수입국인 중국은 안정적이고 저렴한 석유 공급원을 하나 더 잃게 된다”며 “세계 최대 산유국인 미국에 비해 전략적으로 불리한 위치에 놓일 것”이라고 전망했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중국은 핵심 동맹인 이란에 대한 미국·이스라엘의 공습에 우려를 표하면서도 추가 대응에는 신중한 태도를 보이고 있다. 도널드 트럼프 미국 행정부의 압도적 군사력으로 중국의 에너지 안보가 위태로워진 상황이 영향을 미친 것으로 보인다.중국 외교부는 28일 밤 홈페이지를 통해 “미국·이스라엘의 이란 공격을 매우 우려한다. 이란의 국가 주권, 안전 및 영토 보전은 존중받아야 한다”면서 “군사 행동을 즉시 중단하고 긴장 상황 악화를 피하며 대화와 협상을 재개하고 중동 지역의 평화와 안정을 유지할 것을 촉구한다”고 밝혔다. 이번 사태의 중요성과 이란과의 관계를 고려할 때 상당히 신중한 반응이다. 중국은 서방 국가들이 ‘독재자’로 규탄하는 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자와 그 정권을 지지해 왔다. 지난 1월 이란에서 벌어진 전국적인 반정부 시위 때도 관영 언론을 통해 시위대를 규탄하고 친정부 집회의 목소리를 부각했다.이란은 중국의 핵심 동맹국 중 하나다. 글로벌 반미 연대의 한 축으로서 중국이 주도하는 브릭스(BRICS)와 상하이협력기구(SCO)에 적극적으로 참여하고 있다. 시진핑 중국 국가주석이 추진하는 ‘일대일로’(현대판 실크로드) 프로젝트에서도 중동의 거점 역할을 한다.미국 싱크탱크 에너지연구소(IER)의 최근 보고서에 따르면 중국은 이란 석유의 약 80%를 수입하는 최대 수입국이다. 지난해 중국의 해상 원유 수입량 중 이란산 석유는 13.4%를 차지한 것으로 추정된다. 중국은 국제 제재를 받은 이란산 석유를 수입하면서 배럴당 8~10달러의 가격 절감 효과를 거둔다.지난 1월에는 트럼프 행정부의 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출로 베네수엘라산 석유 수입이 사실상 중단됐다. 중국은 베네수엘라산 석유의 최대 수입국으로 지난해 해상 원유 수입량 중 약 4.5%를 베네수엘라에서 수입했다.IER은 “중국이 베네수엘라·이란·러시아 등 제재 대상국으로부터 저렴한 가격에 원유를 들여오는 이점을 누려 왔다”면서 “베네수엘라 마두로 정권이 축출되고 이란의 정치적 미래가 불확실해지면서 이러한 구조가 흔들릴 가능성이 제기된다”고 전했다. 이어 “이란에 영구적인 정치적 변화가 일어나 1979년에 수립된 정부가 교체된다면 세계 최대 석유 수입국인 중국은 안정적이고 저렴한 석유 공급원을 하나 더 잃게 된다”며 “세계 최대 산유국인 미국에 비해 전략적으로 불리한 위치에 놓일 것”이라고 전망했다.베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지