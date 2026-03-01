“절대정권 무너졌다… 이란선 거리 쏟아져 나와 춤추며 환호”

이란인 유학생 니우셔 인터뷰

“하메네이 규탄 시위 중 뉴스 들어

동료들 기다려온 순간이라며 눈물”

고국에 있는 가족·친구 걱정도

이란인 유학생 니우셔씨가 지난 22일 서울 종로구 주한 미국대사관 앞에서 열린 이란 정권 퇴진 촉구 집회에서 양손에 피켓을 들고 있다. 본인 제공

“독재자 하메네이의 사망 소식에 시민들이 새벽에도 거리로 나가 춤을 추며 기뻐하고 있습니다.”



한국에 사는 20대 이란인 유학생 니우셔는 1일 국민일보와의 전화 인터뷰에서 이러한 이란 내부 분위기를 전했다. 그는 “많은 이란 국민은 오랜 시간 이런 국면을 예상해 왔고, 우리 내부의 힘만으로는 변화를 만들기 어렵다고 느껴 왔다”며 “미국의 개입에 대해 현지에서 다들 춤을 추며 기뻐하고 있다”고 설명했다.



미국이 전격 군사작전에 나서고 이날 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 사망 소식이 전해지자 재한 이란인들은 대부분 환호하는 반응을 보였다고 한다. 재한이란인네트워크는 지난 28일 서울 종로구 주한 미국대사관 앞에서 하메네이 정권을 규탄하는 집회를 열었다. 70여명의 이란인이 집회에 참가했다. 이들은 이란의 반정부 시위가 격화했던 지난 1월부터 매주 서울역과 광화문, 강남 등지에서 집회를 이어오며 1979년 이슬람 혁명으로 축출된 팔레비 왕조의 마지막 왕세자 레자 팔레비의 복귀를 주장해 왔다.



니우셔는 “집회 시작 후 30여분쯤 지나 미국의 공격이 시작됐다는 소식을 듣고 너무나 기뻐서 울었다. 평생 기다려온 순간이라고 느낀 사람도 많았다”고 전했다. 집회 참가자들은 스마트폰으로 속보를 확인하며 소식을 공유했다. 고국이 다른 나라에 폭격당하는 상황이지만 대규모 반정부 시위에도 끄떡없는 듯했던 하메네이 정권 붕괴에 대한 기대감으로 적잖은 집회 참석자들이 기쁨의 눈물을 흘렸다고 한다.



이란인을 포함해 20만명 이상이 참여한 한 현지 텔레그램 채널에는 미국의 이란 폭격 영상과 함께 ‘온 도시가 축제 분위기에 휩싸여 기뻐하고 있다’는 글이 올라왔다. ‘하메네이 사망을 확인했다’는 도널드 트럼프 미국 대통령의 메시지를 공유한 게시물에는 ‘좋아요’가 순식간에 2000여개 달렸다.



다만 하메네이 사망에도 이란 정권의 단기간 교체는 쉽지 않을 것이라는 전망도 나온다. 니우셔는 “하메네이는 죽었지만 군 조직, 권력 구조는 그대로 남아 있다”며 “지금은 다들 기뻐하고 있지만 몇 시간이 지나면 군인들이 다시 시민들을 탄압하기 시작할 수 있다”고 말했다. 미국에 있는 레자 팔레비도 이런 분위기를 의식, 이란 국민들을 향해 “흥분을 가라앉히고 일단 집에서 기다려 달라”는 메시지를 전했다고 한다. 재한 이란인 상당수는 이란에 있는 가족과 친구를 걱정하고 있다.



이찬희 기자 becoming@kmib.co.kr



