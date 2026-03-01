압류코인 줄줄이 도둑 맞은 사정기관들
경찰·검찰이어 이번엔 국세청
암호문 노출 400만개 탈취당해
가상자산 수사 전문성 확보 시급
검찰과 경찰, 국세청이 압류한 코인이 연달아 탈취되면서 사정기관의 관리 부실 문제가 도마 위에 올랐다. 가상자산에 대한 전문지식과 함께 관리 체계가 정립돼야 한다는 지적이 나온다.
경찰청 사이버테러수사대는 지난 27일 국세청에서 코인 400만개가 탈취된 사건 관련 수사 의뢰를 받고 입건 전 조사(내사)에 착수했다. 다음 날 경찰은 자신이 가상자산을 빼돌린 당사자라는 내용의 온라인 신고를 접수했다. 신고한 남성은 ‘국세청이 압류한 코인의 니모닉 코드(전자지갑 복구 암호문)가 노출됐다는 인터넷 게시글을 보고 호기심에 시도해본 것’이라는 취지로 주장한 것으로 알려졌다. 니모닉 코드는 가상자산 지갑을 여는 일종의 ‘열쇠’다. 경찰 관계자는 1일 “사실관계와 신고자 신원을 확인 중”이라고 밝혔다.
국세청은 지난 26일 체납자의 가상자산이 든 콜드월렛(오프라인 전자지갑)을 압류했다는 보도자료를 배포하며 니모닉 코드가 적힌 사진을 보안 조치 없이 노출했다. 해당 코인은 알트코인 중 하나인 PRTG 토큰인 것으로 전해졌다.
앞서 서울 강남경찰서에서도 2022년 5월 압류물이던 비트코인 22개가 분실된 사실이 뒤늦게 드러났다. 이 코인은 2021년 강남서가 가상자산 업체의 해킹 사건을 수사하면서 임의제출받은 압수물이었다. 문제는 코인이 경찰 소유 가상자산 지갑이 아닌 해킹 수사를 요청한 업체의 콜드월렛에 보관돼 있었다는 것이다. 코인을 유출한 업체 관계자들은 니모닉 코드를 사전에 알고 있던 것으로 조사됐다. 2022년 3월 제정된 경찰청의 ‘통합 증거물 관리지침’에 따르면 가상자산 압수물은 경찰관서 소유의 콜드월렛에 보관해야 하지만 이를 지키지 않은 것이다.
광주지방검찰청도 지난해 8월 압수한 비트코인 320개를 분실했다가 최근 돌려받았다. 담당 수사관들이 코인을 조회하다가 피싱 사이트에 접속한 게 문제가 됐던 것으로 알려졌다.
이런 사건들은 사정기관의 가상자산 압수물 관리에 허점을 드러낸 것이라는 평가가 나온다. 황석진 동국대 국제정보보호대학원 교수는 “(사정기관 관계자들이) 디지털 자산의 구조에 대한 이해가 부족하지 않았나 싶다”며 “압류·보관 등에 대한 전담 가이드라인을 수립할 필요가 있다”고 말했다.
사정기관의 전문성 확보를 위해 인사 제도 개선이 필요하다는 지적도 나온다. 임종인 고려대 정보보호대학원 명예교수는 “순환보직 탓에 사이버범죄 관련 전문성이 확보되기 어려운 측면이 있다”며 “특정 분야에서 적어도 5년 이상 근무하게 하는 등 제도 개선이 필요하다”고 말했다.
조민아 임송수 이찬희 기자 minajo@kmib.co.kr
