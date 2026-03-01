‘TK 통합’ 발등에 불… 국힘 필버 전격 중단

與 “청개구리당, 당론부터 정하라

충남·대전 통합도 찬성해야” 압박

송언석 국민의힘 원내대표가 1일 국회 본회의장에서 김정재 의원에게 다가가 필리버스터(무제한 토론) 중단을 요청하며 악수하고 있다. 국민의힘은 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 처리를 요구하며 필리버스터를 중단했다. 연합뉴스

국민의힘이 더불어민주당의 일방적 국회 운영에 반발하며 진행하던 필리버스터(무제한 토론)를 1일 전격 중단하고 대구·경북(TK) 행정통합 특별법 처리를 요구했다. 민주당은 “청개구리 정당”이라고 비판하고 충남·대전 통합에도 찬성하라고 압박했다.



송언석 국민의힘 원내대표는 1일 오후 기자간담회에서 “현 시간부로 필리버스터 중단을 결정했다”며 “민주당은 더 이상 궁색한 핑계를 대지 말고 즉각 국회 법제사법위원회를 열어 TK 통합법을 의결하라”고 촉구했다.



송 원내대표는 이후 본회의장으로 들어가 국민투표법 개정안에 반대 취지로 발언 중이던 김정재 의원에게 필리버스터 중단을 요청했다. 개정안이 상정된 지 약 19시간 만이다. 국민의힘은 나머지 법안(지방자치법, 아동수당법 개정안)에 대해서도 필리버스터를 하지 않겠다고 밝혀 지난 24일 ‘사법개혁 3법’ 일방 처리 문제로 시작된 필리버스터 정국은 6일 만에 종료하게 됐다.



애초 국민의힘은 정부·여당이 추진한 행정통합을 ‘지방선거용 졸속 기획’으로 규정하고 반대했다. 그러다 지난 24일 민주당이 야당 반발을 이유로 국회 법사위 전체회의에서 광주·전남 행정통합법만 처리하자 상황이 바뀌었다. TK 통합법이 보류되자 국민의힘 내부에서 책임공방이 일었고, 표결까지 진행하는 진통 끝에 찬성으로 돌아섰다. 국민의힘은 이후 추미애 법사위원장에게 법안 의결을 위한 회의 소집을 요구했으나 추 위원장은 “필리버스터부터 철회하라”고 지적했다.



그러나 국민의힘의 필리버스터 중단에도 민주당은 당장 법사위를 개최하지 않기로 했다. 대신 TK 통합 찬성이 국민의힘 당론이 맞느냐며 당내 이견부터 정리하라고 받아쳤다. 국민의힘 소속 일부 지방자치단체장·지방의원들이 앞서 반대 의사를 표명한 점을 겨냥한 것이다. 한병도 민주당 원내대표는 “기초 시의회 의장단의 반대는 반대가 아닌가”라며 “반대가 있는데 어떻게 통합을 하느냐”고 말했다.



민주당은 충남·대전 통합을 원안대로 찬성하라고도 압박했다. 조승래 사무총장은 “똑같이 4년간 20조원 지원, 동일한 공공기관 이전 우선 검토와 특별 지위 부여, 같은 지원책을 담은 통합법”이라며 “대구·경북은 속도전, 대전·충남은 발목잡기”라고 지적했다. 충남 천안을 찾은 정청래 대표는 “대전·충남 통합은 국민의힘에서 먼저 제기하고 절차를 밟았던 일인데, (통합) 하자니까 청개구리 정당처럼 드러눕고 말았다”며 책임을 국민의힘으로 돌렸다.



송경모 최수진 한웅희 기자 ssong@kmib.co.kr



