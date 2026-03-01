“핵위협 先제거”“반인도적 범죄” 美·이란 유엔 설전… 서방은 온도차

중·러, 소극적으로 이란 편들어

英·獨·佛는 확전 우려 협상 촉구

호주·캐나다 지지·스페인 비판

유엔 안전보장이사회(안보리)가 28일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에 긴급 소집돼 미국과 이스라엘의 이란 공습과 관련한 현안을 논의하고 있다. 아미르 사에이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 이 자리에서 “단순한 침략 행위가 아니라 전쟁범죄”라고 주장했다. 로이터연합뉴스

전격적인 공습 작전을 감행한 미국·이스라엘과 최고지도자를 잃은 이란이 유엔에서 설전을 벌였다. 공습에 대한 국제사회의 반응은 엇갈렸다.



1일 로이터통신 등 외신에 따르면 미국 뉴욕 유엔본부에서 28일(현지시간) 열린 안전보장이사회 긴급회의에서 마이크 월츠 주유엔 미국 대사는 “이번 작전의 목표는 이란 정권이 핵무기로 세계를 위협할 수 없게 하는 것”이라며 “이란이 후티·헤즈볼라·하마스 등을 지원해 오랫동안 중동 전역에 유혈 사태와 혼란을 일으켰다. 지속적인 침략과 폭력을 묵과할 수 없다”고 주장했다. 대니 다논 주유엔 이스라엘 대사도 “실존적 위협을 막기 위해 이란을 공격했다”며 “이란은 우라늄 농축을 중단하고 전면 사찰을 허용해야 한다”고 요구했다.



아미르 사에이드 이라바니 주유엔 이란 대사는 “무고한 민간인 희생자가 늘고 있다. 단순한 침략 행위가 아니라 전쟁범죄이자 반인도적 범죄”라고 비난했다. 바실리 네벤자 주유엔 러시아 대사는 “이란은 핵무기 계획이 없다고 밝혀 왔고 의무를 성실히 이행하고 있다”며 이란을 옹호했고, 푸충 주유엔 중국 대사는 “유엔헌장의 원칙 존중을 촉구하고 국제 관계에서 무력 사용 및 위협을 규탄한다”고 말했다.



안토니우 구테흐스 유엔 사무총장은 “군사 작전으로 인해 통제 불가능한 연쇄 반응이 일어날 위험이 있다”며 적대 행위의 즉각 중단과 협상 재개를 요청했다.



서방 국가의 반응은 온도 차를 보인다. 호주, 캐나다 등 미 핵심 동맹국은 공습을 적극 지지했다. 앤서니 앨버니지 호주 총리는 “이란의 핵무기 보유를 막기 위한 미국의 행동을 지지한다”고 말했다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 각을 세워온 마크 카니 캐나다 총리도 “이란은 중동 불안과 테러의 근원지”라며 “이란의 핵무장을 막기 위한 미국의 행동을 지지한다”고 밝혔다.



유럽 주요국은 확전 가능성과 중동 정세 악화를 우려하며 이란 지도부에 협상을 촉구했다. 키어 스타머 영국 총리와 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리는 이날 공동 성명을 내고 미국에 대한 비판이나 지지 없이 “우리는 이란 지도부가 협상을 통한 해결을 추구하기를 촉구한다”고 밝혔다. 반면 페드로 산체스 스페인 총리는 “미국·이스라엘의 일방적인 군사 행동에 반대한다. 국제 질서를 더욱 불안정하게 만든다”고 비판했다. 에스펜 바르트 에이데 노르웨이 외무장관도 “선제공격은 즉각적이고 임박한 위협이 있어야 성립한다”며 “이번 공습은 국제법에 부합하지 않는다”고 지적했다.



베이징=송세영 특파원 sysohng@kmib.co.kr



