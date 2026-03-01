트럼프 “사용금지” vs 앤트로픽 “법적대응”… AI 군사 활용 충돌

기업 ‘AI 윤리’-정부 ‘국가안보’ 갈등

美 국방부는 ‘공급망 위협 기업’ 지정

앤트로픽 “협박·처벌에도 입장 고수”

오픈AI는, 정부와 합의 ‘상반 행보’

로이터연합뉴스

미국 정부가 인공지능(AI)을 군사용 무기로 쓰겠다는 뜻을 감추지 않고 있다. 알리 하메네이 이란 최고지도자를 사살하는 등 대외적인 군사 활동을 늘리는 상황에서 협력을 거부하는 기업을 향해서는 “불이익을 주겠다”는 으름장도 놓고 있다. 앤트로픽이 AI 모델 ‘클로드’를 군사 작전에 사용하게 해달하는 요구를 거부했다가 미 국방부 거래 대상에서 제외된 것은 상징적 장면이다.



AI의 군사적 활용 문제를 두고 ‘AI 윤리’와 ‘국가 안보’가 정면 충돌하면서 AI 업계도 둘로 나뉘는 모습이다. 챗GPT 개발사 오픈AI는 앤트로픽과 당국이 마찰을 빚는 사이 미 국방부 기밀 네트워크에 서비스를 제공하는 계약을 전격 체결했다. 미 정부는 대규모 감시나 자율 살상 무기 등과 같은 비윤리적인 영역에는 당장 AI를 쓰지 않겠다는 입장이지만, 전문가들은 군사 영역에 AI가 활용되기 시작한 이상, 부작용 위험을 완전히 배제하기는 어렵다고 우려한다.



오픈AI는 지난 28일(현지시간) 자사 블로그를 통해 미 국방부와 맺은 새로운 계약 내용을 공개했다. 계약 내용의 핵심은 ‘합법적인 목적’에 부합한다면 국방부가 기밀 환경에서도 오픈AI 시스템을 자유롭게 활용할 수 있도록 한 것이다.





오픈AI는 이번 계약에 3가지 ‘레드라인’을 설정했으며, 과거 정부와 맺었던 그 어떤 합의보다도 강력한 안전장치를 갖췄다고 주장했다. 대규모 국내 감시와 자율 무기 시스템 지휘, 위험이 따르는 의사결정 등에는 AI가 개입할 수 없다는 게 오픈AI 설명이다.



이 소식은 앤트로픽 측이 국방부의 AI 활용 요구를 최종 거부한 이후 전해졌다. 앞서 피트 헤그세스 국방부 장관은 지난 24일 다리오 아모데이 앤트로픽 최고경영자(CEO)를 만나 미군이 클로드를 모든 합법적 용도에 사용하는 데 동의하라고 요구했다. 앤트로픽이 설정한 안전장치가 걸림돌이 되고 있다는 것이다. 그간 클로드는 국방부가 기밀 시스템에서 사실상 유일하게 쓸 수 있는 AI였다. 지난달 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포·압송하는 작전에도 클로드를 사용한 것으로 전해졌다.



그러나 앤트로픽은 최후통첩에도 끝내 이를 수용하지 않았고, 도널드 트럼프 미 대통령은 지난 27일 모든 연방기관에 앤트로픽 기술 사용을 즉시 중단하라고 지시했다. 같은 날 국방부는 앤트로픽을 공급망 위험 기업으로 지정했다. 해당 조치로 국방부를 비롯한 방위산업체 등 모든 계약 업체는 업무에서 클로드를 쓸 수 없게 됐다.



앤트로픽은 소송으로 대응한다는 입장이다. 공급망 위험 기업 지정은 역사적으로 적대국에만 적용된 조치이며, 자국 기업을 규제한 사례는 없었다는 것이다. 앤트로픽 측은 “어떠한 협박이나 처벌도 우리의 입장을 바꾸지 못할 것”이라고 강조했다.



반면 앤트로픽을 제외한 다른 빅테크들은 오픈AI와 유사하게 유연한 자세를 취하고 있다. 로이터통신과 악시오스 등에 따르면 구글과 국방부는 제미나이 모델을 기밀 네트워크에서 쓸 수 있게 하는 계약을 거의 성사시킨 상태다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 이끄는 xAI 역시 앤트로픽이 거부했던 내용을 받아들였다고 한다.



전문가들은 AI를 군사적 목적으로 활용하는 건 중대한 위험을 동반할 수 있다고 지적한다. AI 분석 정보를 토대로 군사적인 판단을 내렸을 경우 책임 소재가 불분명해 진다는 점도 문제다. 아직까지 AI가 내린 군사적인 판단에 대해 책임 범위를 명확히 규정한 국제법은 존재하지 않는다.



기술적인 한계도 우려 요인이다. AI는 학습된 데이터에 의존하다 보니 예측 불가능한 전장 상황을 완벽히 판단하기 어렵다. 특히 표적 대상을 오판하면 민간인 피해로 연결될 가능성도 있다. 신속한 판단이 요구되는 전시 상황에서는 AI 분석 결과를 충분히 검증할 여유가 없을 공산이 크다.



박진호 동국대 컴퓨터·AI학부 교수는 “AI가 지휘자 명령을 따르지 않거나 사람을 공격할 경우에 대비한 통제 장치가 마련돼야 한다”며 “AI를 활용하는 군이나 제공업체에 매출액 두 배 이상의 벌금을 물리는 등 강력한 규제를 할 필요가 있다”고 말했다. 이어 “AI를 활용한 전쟁에서 ‘민간인은 공격하면 안 된다’는 조항 등을 담은 국제법도 제정해야 한다”고 덧붙였다.



박선영 차민주 기자 pomme@kmib.co.kr



