서울 아파트 시장, 매물 급증에 매도자 우위 ‘흔들’
매수자 “집값 더 내릴 것” 관망세
경매 낙찰가율 올해 첫 100% 꺾여
부동산시장이 매수자 우위로 돌아설 조짐이 나타나고 있다. 다주택자와 일부 고가 1주택자의 물량이 시장에 풀리기 시작하면서다. 강남 3구(강남·서초·송파)를 포함한 동남권 지역에선 1년여 만에 매도자 우위 분위기가 옅어졌고, 경매시장 낙찰가율도 낮아졌다.
1일 경·공매 데이터 기업 지지옥션에 따르면 2월 넷째 주(19∼27일) 서울 아파트 경매 낙찰가율은 97.2%를 기록했다. 지난해 10월부터 연이어 100%를 넘기던 흐름이 2월 들어 꺾인 것이다.
경매는 6·27, 10·15 대책의 사각지대로 통하며 매수세가 몰렸다. 토지거래 허가 대상이 아니라 2년 실거주 의무가 없고, 경락잔금대출을 받지 않으면 6개월 내 전입신고 의무도 없어서다. 경매시장 낙찰가율 오름세가 꺾인 건 집값 하락을 예상하는 매수자가 많다는 것으로 해석할 수 있다. 이주현 지지옥션 전문위원은 “호가 하락 사례가 나오고 정부도 연일 관련 메시지를 내면서 매수세가 전보다 위축된 것으로 보인다”고 말했다.
매수·매도자 간 힘의 균형이 맞춰지는 모습도 보인다. 한국부동산원에 따르면 2월 넷째 주(2월 23일 기준) 서울 동남권(강남·서초·송파·강동) 매매수급지수는 100.0을 기록했다. 지난해 2월 첫째 주(98.7) 이후 가장 낮다. 매매수급지수가 기준선인 100보다 클수록 집을 사려는 사람이 팔려는 사람보다 많다는 뜻이다.
송파구 잠실동의 한 공인중개사는 “다주택자인 한 집주인은 28억원을 불렀는데 내가 1억원 낮추자고 했다”며 “요즘 주식 시장이 좋아서 생각만큼 부동산에 사람이 몰리지도 않고, 매수자도 선뜻 나서지 않아 거래가 잘 안 된다”고 말했다. 서초구 반포동의 한 공인중개사는 “아직 시간이 남아서 그런지 시세에 내놓으려는 사람이 많다”며 “단골에게는 ‘팔고 싶으면 더 싸게 내놔야 한다’고 말하고 있다”고 했다.
다주택자 매물을 살 수 있는 4월 초∼중순까지는 매수자 우위 분위기가 조성될 것이란 예측이 많다. 관건은 다주택자 양도소득세 중과가 재개되는 5월 9일 이후다. 다주택자 물량이 나오기 어려운 데다 입주량 감소까지 예정돼서다. 한국부동산원과 부동산R114 공동 조사에 따르면 서울의 내년 입주 물량은 올해(2만7158가구)보다 1만 가구 줄어든 1만7197가구다.
함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “정부도 이 부분을 인지하고 있다”며 “대통령이 비거주 주택을 매도하며 일관되게 집값을 잡겠다는 의지를 보이는 만큼, 다양한 세제 카드를 사용할 듯하다”고 내다봤다.
