李 동남아 순방 출국… “총리 중심 중동 비상대응 체제 유지” 지시

李 동남아 순방 출국… “총리 중심 중동 비상대응 체제 유지” 지시
김 총리 재외국민 안전 확보 주문
유가·환율 변동 등 대비책 마련도
이재명 대통령은 3박4일간 싱가포르·필리핀 순방을 떠나면서 미국과 이스라엘의 이란 공격에 따른 중동 정세의 불확실성 확대와 관련해 “김민석 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하라”고 지시했다.
청와대는 1일 하메네이의 사망에 대해 “관련 동향을 예의주시하며 우리 재외국민의 안전을 위한 다각적 조치를 취하고 있다. 중동의 안정 및 평화가 조속히 회복될 수 있기를 바란다”고 밝혔다.
김 총리는 국가안보, 국민경제의 안정 확보를 위한 긴급 지시를 내렸다. 재외국민 보호를 담당하는 외교부에는 중동과 인접 국가 체류 우리 국민의 소재·안전 상황을 지속적으로 확인하고, 위기상황 변화에 맞춰 신속하게 대국민 안내를 강화하라고 지시했다.
중동 긴장 상황에 따른 국제유가 급등, 외환·금융시장 변동성 확대에 대한 대비책 마련에도 나섰다. 김 총리는 재정경제부, 금융위원회 등을 중심으로 유가·환율·주식시장 모니터링 체계를 운영하고, 시장 안정 조치와 금융정책 수단을 선제적으로 준비하라고 밝혔다.
에너지 수급 안정과 물류·공급망 위험 점검도 주문했다. 이에 따라 산업통상부와 해양수산부는 원유·액화천연가스(LNG) 등 에너지 수급 현황을 점검하고, 국내 산업과 가계에 미치는 충격을 최소화하는 데 나설 방침이다. 이후 김 총리는 정부서울청사에서 중동 상황 점검 관련 긴급 관계부처장관회의를 열었다. 이 자리에서 외교·안보 상황, 국내 경제에 미칠 영향을 보고받고 대응 방향을 논의했다.
앞서 청와대 국가안보실도 전날 오후 7시 국가안전보장회의(NSC) 실무회의를 긴급 소집했다. 참석자들은 사태 장기화 가능성도 염두에 두면서 상황을 예의주시하고 대비해 가기로 했다고 안보실은 전했다.
외교부에 따르면 이날까지 접수·파악된 이란과 이스라엘 내 우리 국민 피해는 없는 것으로 파악됐다. 현지 공관들은 국민 대피 계획을 수립하고 출국 의사를 파악 중이다. 이란에는 현재까지 우리 국민 60여명이, 이스라엘에는 600여명이 남아 있는 것으로 전해졌다.
