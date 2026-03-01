반도체 쾌속 질주에 2월 수출 29%↑… 무역흑자 역대 최대
반도체 제외 주요 품목은 부진 여전
‘미국-이란 전쟁’ 따른 리스크 상존
지난달 수출이 반도체 호황에 기대 역대 최고 기록을 한 번 더 갈아치웠다. 설 연휴가 끼어 조업일수가 3일 줄었음에도 2월 기준 최대 실적을 달성했다. 일평균 수출액은 사상 처음으로 30억 달러를 넘어섰다. 다만 반도체를 제외한 주요 품목의 부진은 여전하다. 미국과 이란의 전면전에 따른 국제 유가 급등과 글로벌 해상물류 마비 등 지정학적 위험 요인도 남아있다.
산업통상부가 1일 발표한 ‘2월 수출입 동향’에 따르면 지난달 수출액은 674억5000만 달러로 1년 전보다 29.0% 증가했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 49.3% 증가한 35억5000만 달러다. 수출에서 수입(519억4000만 달러)을 뺀 무역수지는 155억1000만 달러로 13개월 연속 흑자를 기록했다.
이번에도 반도체가 독주 체제를 이어갔다. 반도체 수출은 160.8% 증가한 251억6000만 달러로 월 기준 역대 최대 실적을 경신했다. 컴퓨터·대용량저장장치(SSD) 수출도 221.6% 급증했다. 글로벌 빅테크의 인공지능(AI) 인프라 투자 확대와 메모리 가격 급등, 초과 수요 등의 호재가 맞물린 덕이다.
수출 구조 편중이 심화한 점도 눈에 띈다. 15대 주력 품목 중 반도체를 비롯해 5개 품목만 증가세를 보였다. 자동차(48억1000만 달러)와 자동차부품(14억5000만 달러) 수출은 조업일 축소 등 영향으로 각각 20.8%, 22.4% 감소했다. 글로벌 공급 과잉과 저유가 기조가 이어지면서 석유화학(-15.4%), 철강(-7.8%), 석유제품(-3.9%)도 감소세를 이어갔다.
반도체 의존도가 높아진 상황에서 대외 불확실성이 커진 건 위험 요인으로 평가된다. 미국과 이란 간 군사적 긴장이 고조될 경우 국제 유가가 크게 오르거나 해상 물류에 차질이 발생할 수 있어서다. 빅테크 기업들이 데이터센터 투자 계획을 조정해 반도체 호황 사이클이 예상보다 빨리 둔화할 가능성도 있다. 김정관 산업부 장관은 이날 “중동발 지정학적 리스크에 따른 영향을 최소화하기 위해 수출입 동향을 면밀히 점검하고 필요한 지원 대책을 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.
