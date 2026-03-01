전주시, ‘피지컬AI’ 산업 거점 재편 시동
100만㎡ 규모 ‘AI-J밸리’ 조성
새만금 배후·AI 중심 도시 도약
정부가 전북권 ‘200만 메가시티’와 피지컬 AI 육성 전략을 공식화하면서 전주시의 산업적 위상이 달라질 것으로 전망된다. 특히 현대자동차그룹이 새만금에 9조원을 투자하기로 하면서 전주의 역할론은 더욱 부각되고 있다.
AI 데이터센터와 수소·로봇 산업이 본격 가동될 경우 전주는 연구 인력 수용과 실증·생활 인프라를 담당하는 중심 도시로 기능하게 된다. 전주시는 100만㎡ 규모의 ‘피지컬 AI-J밸리’를 조성해 연구·실증 인프라를 집적하고 기업과 인재 유치를 본격화할 계획이다.
전북에서 생산한 전력을 지역 산업이 직접 소비하는 ‘현장 자급형 RE100 산업 모델’도 공식화 됐다. 새만금 재생에너지 잠재력은 약 12GW 이상으로 추정된다. 이 가운데 사업계획이 확정된 수상태양광 3.3GW는 2030년까지 우선 가동한다. 해상풍력 확대와 지원 항만 조성도 병행 추진할 계획이다.
산업용수 확보도 병행된다. 정부는 용담댐과 금강하구에서 각각 30만t씩 확보해 하루 60만t 규모의 용수를 추가 공급하는 방안을 제시했다. 데이터센터·수전해 설비·첨단 제조시설 등 전력·용수 집약형 산업 유치를 염두에 둔 조치다.
정부는 분산에너지 특구 지정과 지역요금제 확대를 통해 기업이 수도권보다 낮은 비용으로 전력과 용수를 안정적으로 공급받을 수 있도록 제도 개선도 추진할 방침이다. 주민 참여형 에너지 펀드를 통해 발전 수익을 지역에 환원하는 방안도 검토하고 있다.
우범기 전주시장은 1일 “현대차의 새만금 투자와 연계해 전주가 배후도시이자 피지컬AI의 중심 도시로 선제적으로 준비해야 한다”며 “산업과 도시가 함께 성장하는 구조를 만들겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사