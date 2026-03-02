좀비기업 판치는 코스닥… ‘만년 2부리그·주가 조작판’ 오명
[K증시 프리미엄을 향해서]
④ ‘잡주천국’ 코스닥 좀비기업 퇴출
한국 증시가 연일 고공행진 중이지만 코스닥을 향한 시선은 여전히 곱지 않다. 올해 출범 30주년인 코스닥은 ‘만년 2부리그’ ‘주가 조작판’ 등 오명에서 벗어나지 못하고 있다. 좀비기업, 주가조작 등 만연한 문제를 해결하기 위한 근본적 체질 개선이 필요하다는 지적이 나온다.
1일 한국거래소에 따르면 코스닥지수는 지난달 27일 1192.78로 거래를 마감했다. 올해 1월 2일~2월 27일 코스피가 약 2000포인트(4309.63→6244.13) 오를 동안, 코스닥은 247.21포인트(945.57→1192.78) 오르는 데 그쳤다.
동일한 산출 기준을 적용하면 코스피와 격차는 더 선명하다. 지난달 27일 코스닥지수(1192.78)는 코스피와 동일한 기준에서 보면 119.27 포인트로 환산된다. 출범 당시(100)와 비교하면 약 30년간 20%도 증가하지 못했다. 이마저도 지난 1월 23일(93.93)까지는 본전도 못 찾다가 최근 한 달 새 증시 활황으로 급등한 효과다. 코스피지수가 1980년 100을 기준으로 지난달 27일까지 6244.13으로 62배 이상 오른 것과 대비된다.
미국 나스닥을 롤모델 삼고 있지만 미미한 성장세를 보여 왔다. 펀더멘탈에 비해 과도한 상장 종목 수, 부실한 실적 등이 코스닥의 질적 성장을 방해하는 주된 요인으로 꼽힌다. 한국거래소에 따르면 코스닥 상장 종목 수는 1820개(회사 수 1817곳)다. 코스피 전체 종목 수 950개(840곳)보다 2배 가까이 많다. 시가총액은 정반대다. 코스닥 시가총액은 약 655조원으로 코스피 시가총액(약 5146조)의 8분의 1 수준에 그친다. 코스닥 전체 시가총액은 삼성전자(약 1281조원) 절반 수준이고, SK하이닉스(756조원) 시가총액에도 미치지 못하는 셈이다.
동전주(주가 1000원 미만)가 많은 것도 문제다. 한국거래소에 따르면 지난달 27일 종가기준 동전주 종목은 총 182개다. 동전주는 주가조작의 먹잇감이 되기 쉽다. 시가총액이 매우 적어 소수 작전 세력이 적은 돈으로도 주가를 주무를 수 있다. 좀비기업이 판을 치면서 코스닥 시장의 수준을 떨어뜨리고, 기관과 외국인 투자자도 외면하고 코스피로 쏠리게 된다. 기관과 외국인의 견제가 적어지면 소위 작전 세력이 ‘장난치기’ 좋은 환경이 된다. 악순환이 생긴다. 네이버, 카카오, 셀트리온 등 코스닥을 대표하던 우량 기업들도 안정적 자금 조달과 기업 이미지 제고를 위해 코스피로 이전 상장하면서 코스닥은 ‘2부 리그’로 전락했다.
증권가에서는 코스닥 상장기업 중 한계기업 비중을 약 20%로 추산한다. 영업이익으로 이자비용조차 감당하기 어려워 생존 한계에 다다른 부실기업이 5곳 중 1곳이라는 의미다. 한국기업거버넌스포럼은 “코스닥을 살리는 길은 과감하게 부실기업을 빨리 퇴출시키는 것”이라고 지적했다.
한계기업을 퇴출하면 코스닥 지수 수익률도 대폭 증가하는 효과가 기대된다. 자본시장연구원 이상호 연구위원의 분석에 따르면, 2011년 이후 매년 6월 기준 3년 연속 이자보상배율 1 미만 기업을 지수에서 제외하고 재산출할 경우 2024년 6월 말 기준 코스닥 지수는 37% 추가 상승하는 것으로 분석됐다.
정부도 부실기업 퇴출을 대폭 강화하기 위해 상장폐지 제도 개편안을 공개했다. 금융위에 따르면 올해 코스닥 상장폐지 대상 기업은 약 150개사 내외(100~220여개사)가 될 것으로 추산된다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
