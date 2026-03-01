李 “무인기, 한반도 평화 위협 범죄”… 北 향해 재발 방지 약속

제 107주년 3·1절 기념식

“정전체제, 평화체제로 전환 노력”

북·미 대화 페이스메이커도 강조

장동혁 대표와 두차례 악수 나눠

이재명 대통령이 1일 서울 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 장동혁 국민의힘 대표와 악수하고 있다. 이 대통령은 정부 출범 이후 발생한 대북 무인기 침투 사건을 “심대한 범죄 행위”로 규정했고, 일본을 향해서는 미래 지향적 관계 발전을 강조했다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 새 정부 출범 이후 네 차례 일어난 대북 무인기 침투 사건을 “한반도 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위”라고 규정하며 진상 규명과 재발 방지를 북한에 약속했다.



이 대통령은 1일 서울 삼성동 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “이 정부의 뜻과 전혀 무관하게 벌어진 작년 무인기 침투 사건은 한반도 평화를 위협하는 심대한 범죄 행위이자 결코 있어서는 안 될 일이었다”며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “남북이 함께 살아가는 한반도에서 긴장과 충돌을 유발하는 행위는 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없다”면서 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 책임을 묻고 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 강조했다. 지난해 9월부터 지난 1월까지 민간인 오모씨가 북한에 네 차례 무인기를 보낸 행위를 범죄로 규정하고, 정부의 철저한 관리 의지를 대통령이 직접 북한에 밝힌 셈이다.



미국의 이란 공습이 북·미 대화에 끼칠 영향을 염두에 둔 듯 ‘페이스메이커’ 역할론도 강조했다. 이 대통령은 “페이스메이커로서 북·미 간 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 충실하게 소통하겠다”면서 “남북 간 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전체제를 평화체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다할 것”이라고 했다.



대일 메시지는 과거사 언급 대신 미래지향적 관계 발전에 방점을 찍었다. 이 대통령은 “일본과의 관계 역시 평화와 공영을 추구했던 3·1정신을 바탕으로 발전시켜 나가야 한다”며 “엄혹한 국제 정세를 마주하고 있는 지금이야말로 한·일 양국이 현실에 대응하고 미래를 함께 열어나가야 할 때”라고 말했다.



이어 “실용외교를 통해 과거를 직시하며 현재의 과제를 함께 풀고, 미래를 향해 함께 나아갈 수 있도록 노력하겠다”면서 “양국이 진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상을 열기 위해 일본 정부도 호응해 주기를 기대한다”고 말했다.



국가유공자에 대한 예우도 약속했다. 그는 “국가를 위해 헌신한 분들이 존경받고, 공동체를 배반한 행위는 준엄하게 심판받는 공정한 나라를 만들겠다”고 했다. 그러면서 효창공원 일대를 ‘국립효창독립공원’으로 지정하고, 백범 김구 선생 탄생 150주년 기념사업을 온 국민이 함께하는 사업으로 진행하겠다는 뜻을 밝혔다.



이 대통령은 기념식에서 순국선열을 추모하는 의미로 검은색 계열의 양복을 입고, 적색(국민의힘)과 청색(더불어민주당), 흰색(태극기)이 교차하는 ‘국민 통합’ 넥타이를 착용했다. 기념식에는 우원식 국회의장과 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 노태악 중앙선거관리위원장 등 주요 기관장과 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표가 참석했다. 이 대통령은 장 대표와 행사장에 입장할 때와 퇴장할 때 모두 두 차례 짧게 악수했다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



