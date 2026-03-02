‘피스메이커’라던 트럼프, 핵협상 겉돌자 무력으로 해결

협상 중 선제 공격 이유는

“美 협상 노력 거절… 핵포기 거부”

이란 반정부시위 체제 혼란 활용

1기와 달리 전쟁 막을 보좌진 없어

중간선거 패배 위기… 여론 반전 노려

미 해군 함정이 지난 28일(현지시간) 이란 공습을 위한 ‘장대한 분노 작전(Operation Epic Fury)’의 일환으로 미사일을 발사하고 있다. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령은 28일(현지시간) 이란에 대한 전격적인 군사 작전을 단행하면서 핵 협상 교착을 주된 이유로 거론했다. 이란 신정 체제가 반정부 시위 유혈 진압으로 취약해진 상황에서 핵 협상이 쳇바퀴를 돌자 힘을 통한 문제 해결에 나선 것이다. 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 체포에 이어 이란 공습까지 감행하며 ‘힘을 통한 평화’를 대외에 과시하는 모양새다.



트럼프 대통령은 이날 새벽 2시30분 트루스소셜 영상에서 이란에 대한 군사 작전을 발표했다. 그는 공습의 1차 이유로 이란의 핵 개발과 최근 핵 협상 교착을 꼽았다. 트럼프는 지난해 6월 미군의 이란 핵시설 공습(‘미드나잇 해머’ 작전)을 거론한 뒤 “우리는 그들에게 핵무기 개발을 재개하지 말라고 경고했고 협상을 위해 끊임없이 노력했다”며 “그러나 이란은 수십 년 동안 그랬듯 거절했다. 그들은 핵 야망을 포기할 기회를 거부했다”고 비판했다. 트럼프는 지난 24일 국정연설에서도 “미드나잇 해머 작전으로 이란 핵 프로그램을 완전히 제거했다”면서도 “그들이 다시 시작하려 한다”고 언급했다.



같은 날 이란 미나브의 한 여학교(초등학교) 건물 잔해 속에서 구조대원과 주민들이 구조 작업을 벌이는 모습. 현지 언론 등에 따르면 해당 초등학교에선 공습으로 약 150명이 사망했다. AP연합뉴스

이란의 미사일 산업을 완전히 파괴해 이란의 지원을 받는 대리 세력들이 중동을 불안정하게 하거나 미군을 공격하지 못하게 하겠다는 설명도 덧붙였다. 트럼프는 “47년 동안 이란 정권은 ‘미국에 죽음을’이라고 외치며 미국과 미군, 그리고 수많은 국가의 무고한 시민들을 대상으로 끝없는 유혈 사태와 대량 학살을 자행했다”고 지적했다. 그러면서 1979년 이란의 테헤란 주재 미국대사관 인질 사건, 1983년 베이루트 미 해병대 병영 폭탄 테러 사건 등을 거론하며 이란의 과거 미국 공격 사건을 나열했다.



이번 공격이 이란 국민의 정권 교체를 돕기 위한 것이란 설명도 내놨다. 트럼프는 이란 정부가 지난 1월 반정부 시위대를 유혈 진압하자 수차례 경고하며 직접 개입을 시사했다. 트럼프는 연설 끝부분에 이란 국민을 향해 “우리가 (공격을) 끝내면 당신들의 정부를 접수하라. 그건 당신들이 차지할 것”이라며 “이것은 아마도 여러 세대에 걸쳐 여러분의 유일한 기회가 될 것”이라고 말했다.



하지만 이는 그간 트럼프의 발언과 상충된다. 2024년 대선 당시 그는 “끝없는 전쟁을 중단하고 중동 평화를 회복하겠다”고 공약했다. 대선 승리 연설에서도 “나는 전쟁을 시작하지 않을 것이다. 나는 전쟁을 멈출 것”이라고 선언했다. 하지만 올해 들어 무력 개입 성향이 뚜렷해지고 있다. 뉴욕타임스는 트럼프 집권 1기 때는 제임스 매티스 전 국방부 장관, 마크 밀리 전 합참의장 같은 군 장교들이 보좌진으로 있으면서 트럼프의 충동을 억제했지만 집권 2기 때는 피트 헤그세스, 마크 루비오 등의 공격적인 인물들에 의해 둘러싸여 있다고 지적했다. 그러면서 집권 2기 보좌진들은 트럼프의 뜻을 말리는 것이 아니라 실현하는 데 자신들의 임무가 있다고 판단한다고 덧붙였다.



미국 국내 상황도 공격 배경의 하나로 거론된다. 트럼프는 최근 대법원의 상호관세 위법 판결과 물가 상승 등 경제 문제, 강경한 이민 단속에 대한 반발 등으로 정치적 위기에 몰려 있다. 지지율이 최저 수준을 기록했다는 여론조사가 이어졌고, 11월 중간선거에서 패배할 것이라는 관측이 커지는 상황이었다. 트럼프의 공격은 지지율 하락이 뚜렷해지자 중간선거를 앞두고 해외의 ‘위협’을 부각해 지지층과 미국 국민 여론을 결집하려는 측면도 있어 보인다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



