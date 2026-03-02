널 뛰는 시장금리, 한은 고민 증폭… 기준금리 웃돌며 가계·기업 부담↑
레고랜드 사태 이후 최대 격차
긴축 효과에 정책 신호 충돌 우려
한국은행 기준금리와 국고채 금리 격차(스프레드)가 최근 3년 만에 최대치로 벌어지면서 한은의 고민도 커지고 있다. 기준금리는 6차례 연속 동결 상태지만 시장에서 형성되는 국고채 금리가 이를 웃돌며 가계와 기업의 이자 부담이 증폭되고 있기 때문이다. 한은도 대응책을 검토하고 있으나 반복 개입은 시장 왜곡을 초래할 수 있어 신중론도 제기된다.
1일 한은과 금융투자협회에 따르면 지난달 초부터 금융통화위원회가 열린 26일 직전까지 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 3.10~3.20%를 오갔다. 반면 기준금리는 1년 가까이 2.50%에 묶여 있다. 두 금리 간 격차는 0.60~0.70%포인트로 확대됐다. 레고랜드 사태 여파가 이어지던 2022년 11월 23일(0.849%포인트) 이후 약 3년 만에 가장 큰 수준이다. 지난해 하반기(0.2~0.3%포인트)와 비교해도 배 이상 벌어졌다.
3년물 국고채 금리는 은행 대출금리와 회사채 금리의 기준점이다. 은행은 이를 토대로 자금 조달 비용을 산정해 주택담보대출 등에 반영한다. 기업은 국고채 수익률에 신용 가산금리를 더해 회사채 발행 금리를 정한다. 국고채 금리 상승이 곧 가계와 기업의 이자 부담 확대로 이어지는 구조다.
시장금리는 여전히 상방 압력이 우세하다. 정부의 연간 국고채 발행 물량이 220조원대에 달해 공급 부담이 이어지고 있다. 물량이 늘면 채권 가격은 하락하고 수익률은 오른다. 여기에 미국 국채 금리 상승과 한은 기준금리 인하 지연 전망이 겹치며 장기물을 중심으로 금리가 오르고 있다.
문제는 시장금리가 나홀로 상승을 이어가면 사실상 ‘긴축 효과’가 발생한다는 점이다. 기준금리는 그대로인데 주택담보대출 금리가 오르면 가계는 소비를 줄이게 된다. 기업 역시 회사채 발행 금리가 상승하면 투자 계획을 미루거나 자금 조달을 축소하게 된다.
한은은 다양한 해법을 검토 중이다. 우선 구두 개입이 있다. 이창용 한은 총재는 지난달 26일 금통위 회의 이후 기자간담회에서 “국채 금리와 기준금리 간 괴리가 과도하다”는 취지로 언급했다. 다음 날인 27일 서울 채권시장에서 3년 만기 국고채 금리는 전 거래일 대비 2.1bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 연 3.041%로 거래를 마쳤다.
환매조건부채권(RP) 매입을 통한 단기 유동성 공급이나 국고채 단순매입 카드도 거론된다. 중앙은행이 국고채를 직접 사들여 수요를 늘리면 수익률 상승 압력을 완화할 수 있다. 코로나19 위기 당시 한은은 단순매입을 통해 시장 안정을 도모했다.
다만 매입 조치가 반복될 경우 정책 신호의 일관성 문제가 불거질 수 있다. 국고채를 지속적으로 매입하면 시장에서는 이를 완화적 기조로 해석할 가능성이 커지기 때문이다. 물가 안정이라는 통화정책 목표와 충돌할 우려도 있다. 한은 관계자는 “중앙은행의 역할과 정책 목표를 훼손하지 않는 범위 내에서 신중하게 접근할 방침”이라고 말했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
