李 “한·중·일 화합 어느 때보다 중요… 北과 대화 노력 계속”

李 “한·중·일 화합 어느 때보다 중요… 北과 대화 노력 계속”
3·1절 기념사서 역내 안정 강조
이란 사태 속 北과 관계 회복 의지
이재명 대통령이 중동발 국제 정세의 혼란 속에 한·중·일 3국 협력을 통한 역내 안정의 중요성을 역설했다. 북한에 대해서도 조속한 대화 재개를 요구하며 관계 회복 의지를 거듭 피력했다.
이 대통령은 서울 코엑스 오디토리움에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 “격변의 시대를 슬기롭게 대응하기 위해서는 동북아의 화합이 어느 때보다 중요하다”면서 “일찍이 안중근 의사께서는 ‘동양평화론’을 통해 한·중·일 3개국 간 협력이 세계 평화에 기여하는 길임을 역설한 바 있다”고 강조했다. 이어 “올해 초부터 중국과 일본을 연이어 방문해 한·중·일 3국이 공통의 접점을 찾아 소통하고 협력해야 한다는 점을 강조해 왔다”며 “동북아의 평화를 세계의 평화로 이어가고자 했던 선열들의 바람대로 화합과 번영을 위한 노력을 멈추지 않을 것”이라고 말했다. 미국·이스라엘의 이란 공격 등 격변하는 국제 정세 속에 한·중·일 3국 협력으로 동북아 평화를 공고히 해야 한다는 취지다.
이 대통령은 북한을 향해서도 한반도 평화 체제를 함께 구축하자고 호소했다. 이 대통령은 “선열께서 간절하게 바랐던 평화와 공존의 꿈을 지금 여기 한반도에서부터 실현해 나가자”며 “적대가 아니라 공존과 협력으로, 불신이 아니라 신뢰의 토대 위에서 함께 성장하는 평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1혁명의 정신을 온전히 계승하는 길”이라고 강조했다. 또 “수차례 밝힌 것처럼 정부는 북측의 체제를 존중하며, 일체의 적대행위도, 어떠한 흡수통일 추구도 하지 않을 것”이라고 약속했다.
이 대통령은 “대화 재개 노력도 계속해 나가겠다”며 “북측도 조속히 대화의 장으로 나와 어두웠던 과거를 뒤로하고 새로운 미래를 향해 함께 나아갈 수 있기를 기대한다”고 말했다. 청와대 관계자는 “미국 공습으로 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도자가 사망하면서 김정은 북한 국무위원장이 새로운 돌파구를 찾으려 할 수 있다는 판단 속에 대북 메시지가 다수 포함된 것으로 안다”고 설명했다.
