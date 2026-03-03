새 학년 새 학기 감염병 유행… 단순 감기로 오인 주의해야

원인이 명확하지 않은 경우엔 소변 검사 등 적절한 조치 필요



3월 새 학기가 시작되면서 소아 감염질환 유행에 대한 부모들의 걱정이 크다. 특히 영유아와 학령기 아동은 면역이 완전히 형성되지 않아 감기, 독감(인플루엔자), 코로나19, 호흡기세포융합바이러스(RSV) 같은 호흡기 질환은 물론 장염, 수족구병, 결막염, 수두 같은 접촉성 감염질환에 취약할 수 있다. 질병관리청도 최근 소아청소년 중심으로 B형 인플루엔자 유행이 지속되고 있다며 집단생활 공간 중심으로 예방·관리 강화를 당부하고 나섰다.



전문가들은 38도 이상 고열이 나고 구토·설사가 반복되는 경우, 기침이 심하거나 호흡이 불편한 경우, 전염성 강한 질환이 의심될 땐 아이들의 등원·등교를 시키지 말 것을 권한다. 무리한 등원·등교는 아이의 회복을 늦출 뿐 아니라 집단 내 감염 확산의 원인이 될 수 있다.



기침이나 콧물이 있는 경우나 감염병 유행 시기, 밀집된 실내 환경에선 마스크 착용이 감염 확산을 막는 데 도움이 될 수 있다. 다만 영유아는 장시간 마스크 착용이 어려울 수 있으므로 무리하게 착용을 강요하기보다는 손 씻기 같은 위생 관리와 충분한 환기가 더 중요하다. 대한소아청소년병원협회 최용재 회장은 2일 “신학기 초기에는 감염이 증가하는 것이 자연스러운 현상이다. 집단생활을 시작하면 다양한 바이러스에 노출되면서 일시적으로 감염이 잦아질 수 있으며 이는 면역이 형성되는 과정의 일부”라고 설명했다.



하지만 고열이 3일 이상 지속되거나 처지고 잘 먹지 못하는 경우, 호흡이 빠르거나 힘들어 보이는 경우, 반복적인 구토·설사로 탈수가 의심되는 경우, 경련·의식 저하 등이 있는 경우엔 빠른 병원 진료가 필요하다.



원인이 명확하지 않은 경우 단순 감염 외 다른 질환 가능성을 확인하기 위한 평가가 필요할 수 있다. 소아에선 요로 감염 같이 증상이 뚜렷하지 않아 단순 감기로 오인될 수 있는 질환이 많다. 이런 경우 소변 검사 등 적절한 조치 없이 지나치면 진단이 늦어질 수 있다.



민태원 의학전문기자



