삼성전자 “2030년까지 AI 자율공장 전환”… 제조로봇도 도입
에이전틱 AI로 전 공정 지능화
삼성전자가 2030년까지 국내외 생산 공장을 인공지능(AI)이 스스로 운영하는 ‘AI 자율 공장(AI Driven Factory)’으로 전환한다. 모든 공정에 AI를 적극적으로 적용해 제품 품질은 물론 생산성까지 대폭 끌어올리겠다는 것이다.
삼성전자는 1일 “글로벌 생산거점 전반의 품질과 생산성을 혁신할 방침”이라며 이 같은 구상을 발표했다. 자재 입고부터 생산, 출하에 이르는 전 공정에 ‘디지털 트윈’(현실 세계를 디지털 세계에 쌍둥이처럼 구현하는 것) 기반 시뮬레이션을 도입할 계획이다. 실제 공장을 가상 공간에 그대로 구현해 수만 차례 시뮬레이션을 거친 뒤 AI가 스스로 최적의 방식을 도출하고 이를 현장에 적용하는 방식이다. 삼성전자는 “AI 적용을 확대해 생산 현장에서 발생할 수 있는 위험 요인을 사전에 감지하고 사고를 예방함으로써 제조 현장 안전 수준을 높일 계획”이라고 설명했다.
모바일경험(MX) 사업부에서 축적한 AI 경험과 기술 역량도 접목한다. 특히 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈를 통해 첫선을 보인 ‘에이전틱 AI’가 제조 현장의 두뇌 역할을 맡는다. 에이전틱 AI로 생산과 설비, 수리, 물류 전반을 지능화해 공장 운영 자율화 기반을 강화한다는 게 삼성전자 설명이다.
자율화 전환을 위해 휴머노이드(인간형) 제조 로봇도 단계적으로 도입한다. 삼성전자는 생산 라인과 설비를 관리하는 ‘오퍼레이팅봇’, 자재 운반을 담당하는 ‘물류봇’, 조립 공정을 수행하는 ‘조립봇’을 AI와 결합해 최적화된 제조 현장을 구현할 계획이다. 고온이나 고소음으로 인간이 작업하기 어려운 환경에는 디지털 트윈 기반의 ‘환경안전봇’을 투입한다. 작업 안전을 강화함으로써 현장에서 발생할 수 있는 리스크를 체계적으로 줄이겠다는 것이다.
이영수 삼성전자 생산기술연구소장(부사장)은 “제조혁신 미래는 단순한 자동화를 넘어 AI가 현장을 이해하고 스스로 최적의 결정을 실행하는 자율 제조현장 구축이 핵심”이라며 “AI와 결합한 글로벌 제조혁신의 중심으로 거듭나겠다”고 말했다.
삼성전자는 이런 산업용 AI 적용 전략과 디지털 트윈 기반 제조 혁신 비전을 스페인 바르셀로나에서 2일(현지시간) 개막하는 세계 최대 정보통신기술 전시회 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’에서 공개한다. 아울러 MWC26 기간 열리는 ‘삼성 모바일 비즈니스 서밋’에서 AI 자율성 확대에 따른 거버넌스 강화 전략도 발표할 예정이다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
