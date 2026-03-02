전기차 할인 경쟁에 중고차도 ‘직격탄’
르노 세닉, 전월 대비 11.6% 급락
테슬라 모델3·Y 3.9%·5.3% 떨어져
완성차업체들의 전기차 가격 경쟁이 중고차 가격마저 끌어내리고 있다. 신차 가격 인하로 일시적인 판매량은 증가했지만 중고차 감가 방어에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려도 있다.
1일 중고차 플랫폼 케이카에 따르면 지난달 르노코리아 세닉 e-테크 일렉트릭의 평균 중고차 가격은 3800만원이다. 전월 대비 11.6% 급락했다. 르노코리아는 지난해 말 세닉의 신차 가격을 최대 1550만원 할인했다. 그 덕에 12월에만 직전 6개월(6~11월) 판매량(125대)의 3배가 훌쩍 넘는 517대를 판매했다.
테슬라의 중고차 가격도 하락했다. 지난달 테슬라 모델3 중고차 가격은 전달 대비 3.9% 하락한 3600만원을 기록했다. 같은 기간 모델Y는 5.3% 내린 4446만원이었다. 테슬라는 중국 공장에서 생산한 모델3 가격을 기존보다 1000만원, 모델Y는 300만원 인하했다.
중고 기아 EV6의 평균 가격은 3091만원으로 한 달 새 1.4% 하락했다. 기아는 EV5 스탠다드 모델을 출시하면서 실구매가를 3400만원까지 낮췄다. EV5 롱레인지와 EV6 가격도 각각 280만원, 300만원 하향 조정했다. 완성차업계 관계자는 “가격 할인으로 일시적인 판매량은 끌어올릴 수 있지만 인하 여파가 중고차 시장에까지 영향을 미쳤다”라고 말했다.
볼보도 최근 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EX30의 판매가를 700만원 이상 인하했다. 가격 인하 이후 일주일 만에 신규 계약 1000건을 돌파했지만, 기존 구매자 사이에선 중고차 가격 하락에 대한 우려가 커지고 있다. 볼보는 기존 출고 고객을 대상으로 1년·2만㎞ 보증 연장 혜택을 추가 제공키로 했다.
최근 업체들의 전기차 가격 인하가 중고차 시장에까지 영향을 미치면서 자동차 구매를 관망하는 분위기도 엿보인다. 중고차 업자들의 재고 부담도 커지고 있다. 중고차업계 한 관계자는 “중고차 업체는 금융이자, 감가상각, 관리 비용 등으로 인해 재고 부담에 민감하다”며 “관망세가 길어질 경우 물량을 경매로 넘기거나 리스·렌트 등으로 전환할 수밖에 없을 것”이라고 말했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
