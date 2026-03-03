코골이 동반 고혈압 환자, 약만 먹기보다 양압기 치료 같이 해 보세요

기도 폐쇄 해소로 혈압 변동 줄여

하루 4시간 이상 양압기 꾸준히 사용



잠자면서 호흡이 일시 멎거나 감소하는 수면 무호흡증과 코골이를 동반한 고혈압 환자는 혈압약 단독 치료보다 약과 양압기 병행 치료가 혈압 조절에 더 효과적이라는 연구 결과가 잇따라 보고되고 있다. 특히 여러 종류의 혈압약을 복용해도 혈압이 조절되지 않는 저항성 고혈압 환자에서 양압기 병행 효과가 더 뚜렷한 것으로 나타났다.



최근 미국의학협회저널(JAMA)에 발표된 스페인 다기관 무작위 대조 연구에선 중증 폐쇄성 수면 무호흡증과 저항성 고혈압을 함께 가진 환자를 대상으로 양압기 병행 효과를 비교했다. 연구 대상자들은 평균 3~4종의 항고혈압제를 복용 중이었음에도 혈압 조절이 어려웠다. 양압기는 마스크처럼 써서 공기를 기도로 불어넣어 호흡을 돕는 의료기기다.



연구 결과, 양압기를 추가한 환자군은 24시간 평균 혈압과 이완기 혈압이 각각 약 3㎜Hg 이상 더 감소했다. 특히 밤 시간대 혈압이 정상으로 떨어지는 ‘야간 딥퍼(dipper)’ 패턴의 회복 비율도 양압기 병행군에서 유의하게 높았다. 연구진은 양압기 사용 시간이 길수록 혈압 감소 폭이 커지는 용량-반응 관계도 확인했다.



다른 연구에서도 항고혈압약 치료 중인 수면 무호흡증 환자에게 양압기를 추가했을 때 전체 혈압 변화는 제한적이었으나 야간 수축기 혈압이 평균 약 4㎜Hg 이상 추가로 감소했다. 특히 하루 4시간 이상 양압기를 꾸준히 사용한 환자에서 혈압 개선 효과가 두드러졌다. 여러 무작위 대조시험을 종합한 메타 분석 연구들도 비슷한 결론을 제시한다. 전반적인 혈압 감소폭은 크지 않을 수 있지만 저항성 고혈압과 야간 고혈압이 있는 환자 또는 양압기 순응도가 높은 환자에서는 혈압약 단독 치료보다 뚜렷한 추가 이득이 확인된다.



이와 관련 미국 수면의학회 정회원인 한진규(신경과 전문의) 서울수면센터 원장은 2일 “수면 무호흡증이 동반된 고혈압 환자는 야간 무호흡으로 인해 교감신경 활성화가 지속되면서 혈압이 상승하기 쉽다”면서 “양압기 치료는 기도 폐쇄를 해소해 야간 혈압 변동을 줄이고 24시간 혈압 안정에 기여할 수 있다”고 조언했다. 이어 “특히 저항성 고혈압 환자에서는 양압기 병행 치료가 혈압 조절에 도움이 되는 중요한 치료 옵션”이라고 강조했다.



민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr



