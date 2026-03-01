부산시, ‘15분도시’ 원조 파리 소르본대학과 협약
이론·정책실현 모델 공동 모색
아시아권 정책 거점 역할 강화
부산시가 ‘15분도시’ 개념을 창안한 프랑스 파리 소르본대학 연구진과 공식 협력 체계를 구축했다. 이론의 원류와 제도적 파트너십을 맺으면서 국제 협력 기반을 한층 공고히 했다는 평가다.
부산시는 지난 27일(현지 시간) 소르본 경영대학 산하 파리기업행정연구소에서 ‘부산시-세르(Chaire) ETI 15분도시 업무협약’을 체결했다고 1일 밝혔다.
세르 ETI는 기업가정신·지역·혁신을 주제로 새로운 도시계획 패러다임과 혁신, 생활 접근성 증진 등을 연구하는 기관이다. 15분도시 개념을 제안한 카를로스 모레노 교수가 소속돼 있다. 부산시는 그동안 모레노 교수와 자문·컨설팅 협력 관계를 이어왔다.
양 기관은 앞으로 15분도시 가치 철학과 정책을 공유하고 글로벌 네트워크 구축과 민관 교류 협력을 확대하기로 했다. 연구소가 보유한 국제 네트워크를 활용해 세계 주요 도시들과 정책 교류를 강화하고 지속 가능한 도시 발전 모델을 공동 모색할 계획이다.
또 올해 하반기 부산에서 아시아권 15분도시 정책 발전과 글로벌 연대를 위한 국제 콘퍼런스를 개최하기로 합의했다. 아시아권 15분도시 논의의 거점으로 부산의 역할을 확대하겠다는 구상이다.
시는 그동안 ‘15분도시 부산’ 정책의 구체적 성과를 바탕으로 국제 교류를 넓혀왔다. 들락날락과 하하센터 등 핵심 거점시설 확충, 생활 사회기반시설(SOC) 개선, 정책 서비스 고도화 등 정책 사례는 경제협력개발기구(OECD) 보고서와 국제 콘퍼런스, 모레노 교수 저서 등에 소개됐으며, 지난해 11월에는 리브컴 어워즈 2관왕을 달성하며 국제적 평가를 받았다.
파리의 ‘초등학생 길’ 정책과 자전거 중심 교통체계, 스페인 바르셀로나의 ‘슈퍼블록’ 등을 벤치마킹해 지난해 12월 발표한 ‘15분 행복도시 부산 스텝업 전략’에 반영하기도 했다.
박형준 부산시장은 “이번 협약은 15분도시 부산을 더욱 정교하게 완성하는 계기가 될 것”이라며 “글로벌 연대를 강화해 시민이 체감하는 도시 변화를 지속적으로 만들어가겠다”고 밝혔다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
