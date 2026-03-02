“갤26 엿보기 방지, 경쟁사 못 따라 올 것”… 삼성의 자신감
S26 울트라의 하드웨어 혁신
‘5년 개발’ 프라이버시 디스플레이
전용 AP·新 발열 제어 시스템
삼성전자의 갤럭시 S26 울트라는 인공지능(AI) 기능뿐 아니라 하드웨어 성능에도 공을 들였다. AI 스마트폰의 진정한 ‘초격차’는 하드웨어 혁신에서 나온다는 것이 삼성전자의 생각이다. 5년이라는 시간을 들여 세계 최초 ‘프라이버시 디스플레이’를 개발한 이유도 이 때문이다. 여기에 전용 앱 프로세서(AP)와 새로운 발열 제어 시스템을 적용해 복잡한 AI 기능도 무리 없이 구현할 수 있게 했다.
문성훈 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 하드웨어 담당 부사장은 지난 26일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 기자간담회를 열고 갤럭시 S26 울트라에 적용된 하드웨어 변화를 소개했다. 월스트리트저널(WSJ)을 비롯한 외신에서도 주목한 프라이버시 디스플레이 기술은 ‘내로우 픽셀’과 ‘와이드 픽셀’이라는 두 가지 종류의 픽셀 구조를 활용한다. 프라이버시 모드에서는 빛을 앞으로 발사하는 내로우 픽셀이 주 기능을 담당하고, 옆으로 빛을 쏘는 와이드 픽셀은 최소한으로 작동한다. 이를 통해 정면에서 봤을 때는 선명하지만, 측면에서는 마치 꺼진 듯한 화면이 만들어진다.
삼성전자는 해당 기술에 다수의 특허를 낸 상태다. 문 부사장은 “경쟁사가 삼성의 특허를 피해 비슷한 기능을 구현하기는 아마 쉽지 않을 것”이라고 말했다. 애플 등의 추격 가능성에 대해 “단기간에 따라올 수 있는 기술이 아니다”고 자신감을 드러낸 것이다.
프라이버시 디스플레이는 AI나 다른 소프트웨어와 결합하면 더 큰 ‘시너지 효과’를 낼 수 있다. 문 부사장은 “기지국 신호나 센서 정보를 활용해 옆에 사람이 있으면 스마트폰이 자동으로 프라이버시 모드를 작동시키는 것도 가능하다”고 설명했다. 앱 개발사 등과 논의해 사생활 보호가 필요하다고 생각하는 특정 기능을 활용할 때만 프라이버시 모드를 작동시키는 방안도 구상 중이다.
혁신은 AP와 ‘베이퍼 챔버’ 설계에서도 엿볼 수 있다. 갤럭시 S26 울트라는 전용 AP인 ‘갤럭시용 스냅드래곤 8 엘리트 5세대’를 탑재해 신경망처리장치(NPU) 성능을 전작 대비 39% 끌어올렸다. 발열 제어 시스템인 베이퍼 챔버는 열이 순환하는 병목 구간을 전작 대비 28% 넓혀 고사양 게임이나 장시간 AI 작업 시에도 성능이 안정적으로 유지된다.
중장기적으로는 울트라 모델에도 자사 제품인 엑시노스 AP를 넣는 것이 삼성전자의 목표다. 현재 갤럭시 S26 시리즈 중 플러스와 일반 모델에 엑시노스 2600이 탑재됐다. 문 부사장은 “엑시노스만의 장점도 많이 있고, 무엇보다도 같은 삼성전자에서 만들어내기 때문에 더 친밀하게 협업할 수 있다”며 의지를 내비쳤다.
샌프란시스코=박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사