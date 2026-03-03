약 먹어도 안 잡히는 혈압… 숨은 원인은 ‘망가진 콩팥’

[And 건강] 고혈압성 콩팥병

게티이미지뱅크

고혈압 지속땐 콩팥 미세혈관 손상

콩팥 기능 저하 염·수분 조절 힘들어

콩팥 손상때 까지 뚜렷한 증상 없어

소변 거품·혈뇨·야간뇨 있다면 의심

정기적 콩팥·소변 검사로 예방해야



단순 고혈압인 줄 알았는데…



윤혜은 서울성모병원 신장내과 교수가 소변 검사 결과 단백뇨가 의심되는 40대 여성의 혈압을 측정하고 있다.

거품 많은 단백뇨, 콩팥병의 초기 신호

