치매종합계획에 ‘입’을 담기까지 20년… 마침내 ‘구강 관리’ 시작

[임지준의 치아튼튼 건강백세] ⑤ 목숨을 지키는 양치질



지난 2월, 드디어 제5차 치매관리종합계획(2026~2030)에 ‘구강 관리’가 두 문장으로 담겼다.



치매 국가계획에 ‘입’이 공식 등장한 것은 처음이다. 너무도 당연한 일이라 기뻐하는 것조차 어색하지만, 20년을 돌아 이제야 출발선에 섰다. 일본은 40년 전부터 치매·장기요양 어르신 구강 관리를 정책과 방문 진료 체계로 묶어왔다. 우리는 이제 ‘처음 시작’이다.



왜 이 한 줄이 중요할까. 지난해 방송 뉴스에 소개된 개호 전문 치과의사 다케우치 선생의 말처럼 양치질은 ‘깨끗이’의 문제가 아니라 ‘생존’의 문제다. NHK에 보도된 후쿠오카 마나하우스 사례는 더 분명하다. 입소자 69명에게 주 2회, 5~10분의 ‘제대로 된’ 구강 관리를 시행했더니 폐렴으로 인한 입원 일수는 4분의 1로, 발생 횟수는 절반으로 줄었고 1년 의료비는 약 4억원 절감됐다. 목숨도 지키고 재정도 지킨 셈이다.



방법은 거창하지 않다. 먼저 입안을 충분히 헹군다. 스폰지로 잔사를 제거한다. 헤드가 작은 칫솔로 치아와 잇몸 경계부를 꼼꼼히 닦고 혀를 청소한다. 마지막으로 습윤제와 가벼운 구강 마사지. 끝이다.



핵심은 ‘횟수’가 아니라 ‘질’이다. 여러 번 대충이 아니라, 한 번이라도 5분 이상 제대로 해야 한다. 양치질로 입안을 깨끗한 상태로 만든 뒤 다시 플라크가 쌓여 치아와 잇몸에 해를 끼치기까지는 약 48시간가량 걸린다는 지난 칼럼을 떠올리면, 요양원에서 ‘주 2회라도 제대로’가 왜 효과를 내는지 이해할 수 있다.



이제 우리의 숙제는 분명하다. 치매 돌봄의 빈칸이던 ‘입’을 제도 안으로 완전히 끌어오는 일이다. 치매 어르신이 두려움 없이 진료받는 안심치과 네트워크를 구축하고 공공 치과와 방문 진료를 제도화하며, 장기요양 현장에서 구강 관리가 일상이 되도록 수가와 인력을 갖춰야 한다. 치매 종사자에 대한 구강 교육과 치과 의료인의 치매 이해 교육도 병행돼야 한다. ‘구강’이 빠진 돌봄은 반쪽에 불과하다.



한 줄이 들어갔다고 끝난 것이 아니다. 이제 시작이다. 치매 급행열차에 브레이크를 거는 일, 부모님의 존엄을 지키는 최소 기준을 세우는 일. 구강 돌봄은 ‘치아를 반짝이게’ 하는 일이 아니라 ‘목숨을 지키는’ 일이다. 그래서 반드시 해야 한다. 목숨을 지키는 양치질의 첫 번째 무기, ‘칫솔’은 다음에 이어가겠다.



임지준 대한치매구강건강협회장, 건강수명5080국민운동본부 이사장



