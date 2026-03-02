코스닥 분리경영… “장투 전환” vs “닷컴 버블” 의견 분분
각 시장 자회사 형태로 분리·운영
한국거래소 “여러 조합 검토” 신중
코스피는 6000선을 돌파하며 가파르게 성장했지만, 코스닥의 상승세에 대해서는 의구심을 드러내는 의견이 많다. 정부와 여당은 코스닥 시장을 활성화하기 위해 한국거래소를 지주회사 체제로 전환하고, 코스닥을 독립 법인으로 분리하는 방안을 추진하고 있다. 혁신 기업 중심 시장이라는 정체성을 명확히 만들면 경쟁력을 높일 수 있을 것이라는 판단에서다. 그러나 검증이 제대로 되지 않은 기업이 대거 유입되면 시장 왜곡이 심화할 수 있다는 반론도 만만치 않다.
1일 정치권에 따르면 김태년 더불어민주당 의원은 최근 한국거래소를 지주회사로 전환하고, 코스피·코스닥 등 각 시장을 자회사 형태로 분리·운영할 수 있도록 하는 자본시장법 개정안을 대표발의했다. 코스닥이 독립적 운영 체제를 갖추게 하고, 특성에 맞게 상장·감시·퇴출 기준을 설계할 수 있는 기반을 마련하는 게 핵심 내용이다.
코스닥을 미국의 나스닥처럼 만들면 국내 증시의 저평가 현상을 해소하고 시장 역동성을 키울 수 있다는 기대감도 담겼다. 유망한 벤처·스타트업의 진입 문턱을 낮추면 시장을 빠르게 성장시킬 수 있을 것으로 전망하고 있다. 김 의원은 “코스닥이 사실상 2부 리그처럼 취급되다 보니 단기 매매 위주의 시장 구조가 굳어져 있다. 장기 투자는 좀처럼 이뤄지지 않는 구조적 한계가 있다”며 “이를 극복하기 위해 한국거래소 지배구조 개편이 필요하다”고 설명했다.
반론도 적잖다. 성장성 중심으로 기업 평가가 강화되면 실적 검증이 부족한 기업이 대거 상장할 수 있다. 이런 경우 오히려 코스닥 신뢰도가 떨어질 수 있다. 한국거래소 노조는 “코스닥 분리는 상장 남발과 투기를 부르는 ‘닷컴 버블’의 재림”이라고 주장하고 있다. 노조는 코스닥이 별도 자회사로 분리돼 코스피와 무리하게 경쟁할 경우 시장의 질적 저하가 발생할 것이라고도 경고했다. 코스닥 시장을 분리 운영한다면 관련 비용이 증가할 수밖에 없고, 시장을 통합하는 글로벌 추세에도 역행하는 움직임이라고도 짚었다.
한국거래소는 신중한 태도를 유지하고 있다. 정은보 이사장은 “코스닥이 분리되느냐, 된다면 어떤 식으로 가능할 것이냐에 대해서는 여러 조합을 만들 수 있을 것”이라고 말했다.
