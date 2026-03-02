통신사야 AI기업이야… 위성·데이터센터·로봇 기술 경연

MWC 2026 개막

“AI가 통신 인프라 산업 재정의”

우주 등 미래산업 확장 전환점

韓 이통3사들도 체질개선 예고

AI 에이전트·무선접속망 등 공개

국내 이동통신 3사가 2일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 개막하는 ‘MWC 2026’에서 대규모 전시관을 꾸려 인공지능(AI) 중심의 새로운 인프라를 선보인다. 통신사들은 AI 시대에 대응하는 서비스 연결을 위한 인프라, 플랫폼 사업자로의 체질 개선을 예고하고 있다. SK텔레콤의 ‘풀스택 AI’. SK텔레콤 제공

세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회인 ‘모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026’이 2일(현지시간)부터 스페인 바르셀로나에서 열린다. 과거 무선통신 사업 중심으로 치러졌던 MWC는 근래의 인공지능(AI) 확산 기류에 맞춰 피지컬 AI, 모빌리티 등 ICT 전반을 아우르는 글로벌 기술 경연장으로 영역을 확장했다.



이번 MWC 주제는 ‘지능이 연결을 이끄는 시대(The IQ Era)’다. 그간 5G를 필두로 한 통신·모바일 기술과 산업 간 융합 및 디지털 전환을 가속하는 연결성에 집중했다면, 올해는 AI 중심의 새로운 지능형 인프라 시대의 개막을 알릴 예정이다. 자율형 네트워크와 위성통신, 우주 기술은 물론 AI 칩, 데이터센터, 웨어러블 디바이스, 로봇 등 각 회사 AI 비전이 현실 세계에 구현된 모습을 선보인다. 올해는 전 세계 205개국에서 2900여개 기업이 참여하며 참관객 10만명 이상이 몰릴 전망이다. 한국은 180여개 기업이 참가한다.



딜로이트는 MWC 전망 보고서에서 “AI가 통신 인프라 산업을 재정의하는 핵심 주제로 격상됐음을 확인할 수 있다”며 “차세대 연결 기술이 AI 연산 인프라와 우주 기술 등 미래 산업으로 확장되는 전환점이 될 것”이라고 분석했다.



LG유플러스의 음성 기반 AI 에이전트 '익시오 프로'. LG유플러스 제공

국내 이동통신 3사는 AI 시대 서비스 연결을 가능케 하는 인프라, 플랫폼 사업자로의 전면적인 체질 개선을 예고했다. LG유플러스는 핵심 전시장 3홀에 단독 전시관을 마련하고 ‘사람 중심 AI’ 비전을 공개한다. 고객 의도와 맥락을 이해하는 ‘음성’ 기반의 AI 서비스를 핵심으로 차별화된 기술력을 선보인다는 계획이다. 구체적으로 AI 에이전트 ‘익시오’ 진화 모델인 ‘익시오 프로’를 피지컬 AI로 영역으로 확장해 사용자의 별도 명령 없이도 익시오 프로가 대화 맥락을 이해하고 실생활 공간에서 로봇에게 자율적 행동을 지시하는 미래상을 소개한다. 보안 측면에서는 자사 보안 브랜드인 ‘익시 가디언 2.0’을 중심으로 동형암호, 알파키 등 기술을 공개한다.



SK텔레콤은 3홀 중앙에 대규모 전시관을 꾸려 ‘풀스택 AI’ 경쟁력을 선보인다. 전시관 공중에 매단 대형 투명 LED ‘무한의 관문’ 5개를 통해 AI가 만들어내는 새로운 가능성이 무한 확장하는 모습을 웅장하게 구현했다. SK텔레콤은 AI 데이터센터(AIDC), AI-RAN(무선접속망), AI 컨택센터(AICC) 등 모두 27개 아이템을 전시한다.



KT의 '광화문광장'을 콘셉트로 꾸민 전시관 모습. KT 제공

KT는 4홀에 ‘광화문광장’ 콘셉트의 전시관을 마련하고 K-컬쳐와 AI를 결합한 6개 테마 공간을 관람객에게 선보인다. 특히 AX 존에서는 기업용 AI 운영체제 ‘에이전틱 패브릭’의 운영 성과 사례를 공개하고 버티컬 AI 존에서는 대법원의 ‘AI 재판 지원 플랫폼’, 금융권의 ‘자산관리 에이전트’ 등 현장 활용 모델을 제시한다. 또 로봇·설비·IT 시스템을 하나의 지능형 생태계로 연결하는 피지컬 AI 전략과 차세대 6G 네트워크 기술도 선보인다.



바르셀로나=양윤선 기자 sun@kmib.co.kr



