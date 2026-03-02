샤오미 “5년간 41조 투자”… 괴물 카메라 폰·전기 하이퍼카 공개
샤오미 17, 獨 라이카와 협업 강화
스마트폰·車·가전 생태계 구축 총력
“샤오미는 사람·자동차·가정을 아우르는 완성형 생태계를 갖춘 전 세계 유일한 기업입니다.”
윌리엄 루 샤오미 그룹 사장은 28일(현지시간) 스페인 바르셀로나에서 열린 ‘샤오미 17 시리즈’ 글로벌 론칭 행사에서 향후 5년간 240억 유로(약 40조8800억원) 이상을 투자하겠다는 계획을 밝히며 이 같이 말했다. ‘가성비’ 전략을 탈피해 스마트폰과 자동차, 가전 등 삶의 전 영역을 하나의 지능망으로 묶는 독자 생태계를 구축하는 데 총력을 기울이겠다는 것이다.
루 사장은 분야별 성과를 강조했다. ‘사람’ 분야에서는 5년 연속 글로벌 스마트폰 시장 점유율 3위를 유지하고 있으며, ‘전기차’ 부문은 지난해 말 누적 50만대 판매를 돌파했다. 그는 “샤오미가 50만대를 인도하는 데 걸린 시간은 608일”이라며 “테슬라는 중국 시장 진입 후 700일이 걸렸다”고 말했다. ‘가정’ 부문에서도 글로벌 AIoT(인공지능+사물인터넷) 연결 기기 대수 10억대를 돌파한 상황이다.
샤오미는 차세대 플래그십 스마트폰 ‘샤오미 17 울트라’를 공개했다. 독일 카메라 브랜드 ‘라이카’와 협업을 한층 강화해 카메라 성능을 극대화한 것이 특징이다. 삼성전자가 ‘갤럭시 S26 시리즈’를 공개한 지 이틀 만에 신작을 발표하며 정면승부를 예고한 셈이다.
샤오미 17 울트라는 전작과 동일한 1인치 메인 센서와 2억 화소 망원 렌즈를 탑재했지만 센서 구조와 광학 설계를 정교하게 다듬어 결과물의 완성도를 높였다. 메인 카메라에는 샤오미 최초로 1인치 ‘측면 오버플로 통합 캐패시터(LOFIC)’ 센서를 적용해 빛 번짐이나 뭉개짐을 최소화했다.
모바일 애플리케이션 프로세서(AP)는 최신 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트 5세대를 탑재했다. 두께는 8.29㎜로 역대 울트라 모델 중 가장 얇다. 글로벌 론칭 가격은 1499유로(512GB·약 217만원)부터 시작해 삼성전자 갤럭시 S26 울트라 모델과 동일하게 책정됐다.
샤오미는 이와 함께 첫 전기 하이퍼카 콘셉트 모델 ‘샤오미 비전 그란 투리스모’도 첫 선을 보였다.
바르셀로나=양윤선 기자
