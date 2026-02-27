재판소원법 강행하고 “조희대 사퇴” 압박… 사법부 몰아친 거여
다음은 대법관 증원법 처리 예정
정 대표 “불신 원흉은 대법원장”
더불어민주당이 27일 대법원의 거센 반발에도 법원의 확정 판결에 대해 재판소원을 허용하는 헌법재판소법 개정안 처리 강행을 시도했다. 이어 대법관 수를 현행 14명에서 26명으로 늘리는 법원조직법 개정안도 상정했다. 민주당은 28일 국민의힘의 필리버스터(무제한 토론)를 강제 종료한 뒤 ‘사법개혁 3법’의 마지막 법안인 법원조직법 개정안을 의결할 방침이다.
민주당은 이날 본회의에서 헌법재판소법 개정안(재판소원제법) 처리를 예고했다. 민주당은 전날 시작된 국민의힘의 필리버스터를 표결로 종결한 뒤 개정안을 처리한다는 방침이다.
재판소원 제도는 확정된 법원 판결이 헌법재판소 결정에 반하거나 기본권 침해 소지가 있을 경우 헌법소원을 허용하는 내용이다. 법조계와 야당은 “사실상 4심제 도입으로, 소송 지옥이 펼쳐질 것”이라며 반대해왔다. 대법원 법원행정처도 “헌법 개정 없는 재판소원 도입은 위헌”이라는 의견서를 국회에 제출했다.
28일 표결 예정인 법원조직법 개정안(대법관 증원법)에 대해서도 논란이 이어지고 있다. 개정안은 법안 공포 후 2년 뒤부터 3년간 대법관을 4명씩 총 12명 증원하는 내용이다. 법이 통과되면 이재명 대통령은 임기 말까지 최대 22명의 대법관을 임명할 수 있게 된다. 민주당은 밀린 상고심 사건 해소를 개정안의 명분으로 내세웠지만 정치권의 사법부 장악 시도라는 비판도 제기된다.
민주당은 지난 25일부터 이날까지 ‘법안 상정→필리버스터→강제 종결→표결’ 수순으로 총 3개 법안을 하루에 하나씩 통과시켰다. 이후로도 임시국회 회기가 끝나는 다음달 3일까지 국민투표법 개정안 등 민주당 주도의 법안 처리가 잇따를 예정이다.
정청래 민주당 대표는 이날 조희대 대법원장의 사퇴를 압박했다. 정 대표는 대구에서 열린 최고위원회의에서 “조 대법원장은 본인의 거취에 대해서 고민할 때가 됐다”며 “저 같으면 ‘사법 불신의 모든 책임은 나한테 있어 이에 책임을 지고 대법원장직에서는 사퇴합니다’라고 말할 것”이라고 말했다. 정 대표는 박영재 법원행정처장(대법관)이 행정처장직 사의 표명을 밝힌 것과 관련해서도 페이스북에 “사표를 낼 사람은 조 대법원장”이라며 “사법 불신의 원흉, 조 대법원장은 즉각 사퇴하라”고 했다.
반면 국회 법제사법위원회 소속 국민의힘 주진우 의원은 박 처장 사의 표명과 관련해 “사법부 침탈이 그만큼 심각하다는 뜻”이라며 “대법원장과 일선 판사들의 고뇌에 찬 문제 제기를 묵살해서는 안 된다”고 했다.
오주환 기자 johnny@kmib.co.kr
