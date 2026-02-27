시사 전체기사

[포토] 아이들의 찬란한 웃음, 그 뒤로 3·1절 태극기

입력:2026-02-27 18:57
107주년 3·1절을 앞둔 27일 서울 서대문형무소역사관 대형 태극기를 배경으로 어린이들이 손에 손을 잡고 뛰고 있다. 뉴시스

