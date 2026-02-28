이 대통령 “현대차 투자, 정주영 회장도 자랑스러워할 것”
올해부터 새만금에 9조 투자해 AI데이터센터·로봇공장 설립
이재명 대통령은 현대차그룹이 전북 새만금 지역에 인공지능(AI) 데이터 센터와 로봇 제조 공장을 설립하는 등 첨단 산업 인프라 구축에 투자하기로 한 데 대해 “호남권 전체의 경제 지도를 완전히 바꿔놓을 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 27일 전북 군산 새만금컨벤션센터에서 열린 ‘새만금 로봇·수소·AI시티 투자협약식’에 참석해 “국가와 국민이 함께 키워낸 현대차그룹이 새만금에 대대적 투자를 시작한다. 정주영 회장님께서도 자랑스러워하실 것”이라며 이같이 말했다.
그러면서 “앞으로 이곳 공장에서 양산되는 물류·산업용 로봇이 AI 데이터센터와 연동돼 끊임없는 학습을 할 것”이라며 “새만금은 누구나 일상에서 로봇을 편리하게 사용하는 미래 도시로 거듭날 것”이라고 기대감을 드러냈다. 아울러 “새만금의 바람과 햇빛을 친환경 그린 수소로 전환, 인근 산업단지로 공급할 것”이라며 “지역 산업을 이끄는 핵심 동력이 될 것”이라고 내다봤다.
이 대통령은 “(인력과 자원이) 수도권에 집중되면서 지방이 다 소멸하고, 반대로 수도권은 미어터져 죽어버릴 수도 있는 상황”이라며 “정부가 아무리 말을 해도 문제가 해소되지 않는다. 정부를 믿고 상당한 리스크가 있을 수 있는 대결단을 해준 현대차그룹에 다시 감사드린다”고 말했다.
현대차그룹은 올해부터 전북 새만금 지역에 9조원을 단계적으로 투자해 AI·로봇·에너지를 아우르는 혁신성장거점을 구축한다. AI 데이터센터 건립에 5조8000억원이 투입되며 수전해 플랜트(1조원), 태양광 발전(1조3000억원), AI 수소 시티(4000억원) 등으로 구성된다. 전체 투자의 64.4%를 차지하는 AI 데이터센터는 단계적으로 그래픽처리장치(GPU) 5만장급 초대형 연산 능력을 갖추고 소프트웨어중심차(SDV) 개발, 스마트 팩토리 구현에 필요한 데이터를 처리·저장하는 역할을 맡는다. 새만금 부지 112만4000㎡(약 34만평)를 활용하는 대규모 프로젝트FH 7만여명의 고용 창출과 16조원의 경제 유발 효과가 기대된다.
