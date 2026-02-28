‘노란봉투법’ 원·하청 노조 분리 교섭한다… 4월 첫 시험대
내달 10일 시행… 매뉴얼 확정
‘하청 교섭력’ 노동계 우려 수용
공동교섭·하청 내 분리도 가능
“첫 분쟁 통해 방식 구체화 될 듯”
정부가 노조법 2·3조 개정안(노란봉투법) 시행을 열흘 앞두고 ‘원청은 원청끼리, 하청은 하청끼리’ 교섭창구를 단일화하도록 하는 원칙을 확정했다. 이에 따라 다음 달 10일부터 법이 시행되면 하청업체를 둔 원청 사용자는 최소 2개의 원·하청 노조와 각각 교섭하게 될 전망이다.
노란봉투법은 원청 사용자가 하청 노동자와 직접적인 근로계약을 맺지 않았더라도 근로조건을 실질적·구체적으로 지배·결정하면 사용자로 판단해 교섭 의무를 부여한다.
고용노동부는 27일 정부서울청사에서 중앙노동위원회와 공동 브리핑을 열고 ‘원·하청 교섭절차 매뉴얼’을 발표했다. 매뉴얼은 원청 노동조합과 하청 노동조합을 별도의 교섭단위로 분리해 각각 교섭창구를 단일화하도록 규정했다. 이에 따라 하청 노조는 원청 노조와 별도 교섭분리 절차를 거칠 필요 없이 하청 노조 안에서 대표 교섭노조를 정하면 된다.
그간 노동부는 하청 노조가 원청을 상대로 교섭할 때 원청 노동자까지 포함해 교섭창구를 단일화해야 한다는 ‘원청단위설’을 유력하게 검토해왔다. 그러나 원·하청 노조가 하나의 교섭단위로 묶이면 하청노조의 교섭력이 약화된다는 노동계의 거센 반발에 분리하는 방향으로 정리됐다.
하청업체끼리라도 이해관계의 공통성이 낮으면 교섭단위를 분리할 수 있다. 교섭단위 분리 여부는 노동위원회가 업무 내용, 근로조건, 상급노동 단체, 고용 형태, 교섭 관행 등을 종합해 판단한다.
교섭 절차는 확정된 교섭단위를 바탕으로 진행된다. 하청 노조가 원청에 교섭을 요구하면 원청은 이를 사용자성이 인정될 가능성이 있는 모든 하청노조, 하청근로자에 공고해야 한다. 공고 기간에 다른 하청 노조가 교섭 참여를 신청할 수 있다. 복수 노조가 참여하면 교섭창구 단일화 절차를 거쳐 대표 노조를 정하며, 단수 노조일 경우 바로 교섭에 들어갈 수 있다. 특정 하청노조가 전체 하청 노동자 단위에서 교섭창구 단일화를 거치지 않고 개별교섭을 요구할 경우, 원청 사용자는 이에 응할 의무가 없다.
정부는 원하청 노조 교섭단위 분리가 이들의 자율적 공동교섭까지 막는 것은 아니라고 설명했다. 김영훈 고용노동부 장관은 “원·하청 노조가 자율적으로 함께 연대해 교섭한다면 사용자로서도 두 번 교섭 할 것을 한 번에 끝낼 수 있어 그것보다 더 좋은 일은 없을 것”이라고 말했다.
제도적 틀은 마련됐지만 실제 교섭 방식은 첫 분쟁 사례를 통해 구체화될 전망이다. 박수근 중앙노동위원회 위원장은 “법 시행 이후 사건이 들어오면 4월 중순 이후 노동위원회의 첫 판단이 나올 것으로 예상한다”고 말했다.
노사는 이날도 우려를 드러냈다. 양대노총은 “여전히 하청노조 전체에 대한 창구 단일화 구조가 유지돼 교섭절차가 복잡하고 일부 하청 노동자들의 교섭권이 제한될 수밖에 없다”고 밝혔다. 한국경영자총협회는 “사용자성이 인정될 가능성이 있는 모든 하청 노조와 근로자에게 교섭요구 사실을 공고하도록 한 부분은 공고 범위가 모호해 현장에서 혼란이 발생할 우려가 있다”고 지적했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
